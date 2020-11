Vlada dopolnila odlok, takšne so spremembe

Spremembe na rdečem seznamu

Od ponedeljka bo med izjemami, ki omogočajo prečkanje meje in vstop v rdečo državo brez karantene ali negativnega testa na novi koronavirus, tudi dostop do prodajaln ali storitev v sosednji državi, če so te bliže prebivališču osebe, kot so tovrstne prodajalne ali storitve v domači občini, ali pa jih v občini prebivališča sploh ni.Pogoj sicer je, da se mora oseba vrniti najkasneje v dveh urah po prehodu meje.Vlada je z omenjeno izjemo na današnji dopisni seji dopolnila odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja covida 19 na mejnih prehodih. Gre za podobno izjemo, kot jo že pozna odlok, ki ureja gibanje med občinami.Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na notranjem ministrstvu, bo izjema veljala od tega ponedeljka za državljane Slovenije in tujce s prebivališčem v Sloveniji, obenem pa se bo enako dovolilo državljanom sosednjih držav in tujcem s prebivališčem v sosednjih državah, če so seveda prodajalne ali storitve v obmejni občini Slovenije bliže prebivališču neke osebe.Obenem je vlada na današnji seji spremenila rdeči seznam držav, za katere je ob vstopu v Slovenijo obvezna karantena, razen z negativnim aktualnim testom na novi koronavirus ali ob določenih izjemah.Med t. i. tretjimi državami je na rdečem seznamu po novem tudi Kanada.Z rdečega seznama, ki zadeva države članice EU oziroma schengenskega območja, se je medtem umaknila finska administrativna enota Österbotten, kar pomeni, da je celotna Finska zdaj oranžna, za vstop iz oranžnih držav pa ni omejitev niti karantene.Obenem so bili na rdeči seznam dodani tri administrativne enote Estonije (Harju, Hiiu in Rapla), francosko čezmorsko ozemlje Francoska Polinezija, grški administrativni enoti Severnoegejski otoki in Peloponez, v Latviji administrativna enota Zemgale in na Norveškem administrativni enoti Vestland in Viken. Tudi Švedska je po novem vsa rdeča.Na zelenem seznamu tokrat ni bilo sprememb.