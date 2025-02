»Vlada, dobrodošla na Povšetovi! Samo 500 nas še zdrži, da zapornik za jest dobi!«(FOTO)

Zaposleni v zaporih so ob 11. uri z enournim opozorilnim protestom pred vsemi slovenskimi zapori in prevzgojnim domom v Radečah opozorili na nevzdržne delovne razmere.

Ministrica za pravosodje nejevoljo zaposlenih obžaluje, a razume

Pred ljubljanskim zaporom na Povšetovi jim je prisluhnila tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki so jo pozvali k takojšnemu ukrepanju in reševanju aktualne problematike.

Enourni opozorilni protest so danes izvedli tudi zaposleni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Opozorili so na prenatrpanost zaporov, posledično na zahtevne in nevarne delovne razmere ter nizke plače. »Vladi in ostalim pristojnim organom sporočamo: tako več ne gre,« je dejal Leon Lobe in napovedal stopnjevanje pritiska.

»Vlada, dobrodošla na Povšetovi,« se je glasil eden od transparentov, s katerimi so pravosodni policisti pred zaporom na Povšetovi v Ljubljani izrazili nezadovoljstvo nad slabimi delovnimi razmerami. Vladi sporočajo, da tako več ne gre. Opozarjajo, da so razmere v zaporih nevzdržne, saj so prezasedeni, opozarjajo tudi, da njihovo delo ni cenjeno in ovrednoteno.

Tako so protestirali koprski pravosodni policisti. FOTO: Moni Černe

Tako so protestirali koprski pravosodni policisti. FOTO: Moni Černe

Tako so protestirali koprski pravosodni policisti. FOTO: Moni Černe

Od pristojnih med drugim zahtevajo takojšnjo obravnavo in sprejetje kolektivne pogodbe za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), s katero se lahko izboljša status vseh zaposlenih v zaporskem sistemu. Zahtevajo tudi odpravo plačnih anomalij v novi plačni reformi, ki naj se odpravijo čim prej, s čimer bi se po njihovem mnenju zagotovilo vsem službam v zaporskem sistemu enakovredno obravnavo.