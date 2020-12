Vlada bo radodarna, znano je, koliko bodo dobili upokojenci in družine

Družinam po 50 evrov na otroka

Pomoč pri nakupu antigenskih testov

Ministrstva, predvsem gospodarsko, že pripravljajo osnutek novega paketa zakonov, ki naj bi državljanom olajšali posledice epidemije novega koronavirusa. Po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvunaj bi PKP 7 pred poslance prišel že sredi decembra, bo pa v dveh delih; prvi del bo obravnaval težave, s katerimi se ubadajo prebivalci v drugem zaprtju javnega življenja, drugi pa je usmerjen v obdobje, ko bodo podjetja ponovno zaganjala svojo dejavnost in bodo potrebovala dodatno likvidnost.V javnost pa so že prišle nekatere podrobnosti paketa. Delo poroča, da osnutek PKP 7 med drugim predvideva – dodatke za upokojence, otroke in verske uslužbence,– prenehanje delovnega razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40 leti pokojninske dobe,– izvedbo množičnega testiranja na novi koronavirus,– hitrejša izplačila državnih pomoči podjetjem in likvidnostna pomoč.Naj pa bi se ukrepi, preden osnutek pride v DZ, še spreminjali.Upokojenci naj bi tako poleg decembrskega zvišanja pokojnin za dva odstotka prejeli še solidarnostni dodatek, ki naj bi bil tak kot že spomladanski:– 300 evrov naj bi prejeli tisti, katerih pokojnina ni večja od 200 evrov,– 230 evrov naj bi prejeli tisti, katerih pokojnina je med 500,01 evra in 600 evri,– 130 evrov pa naj bi dobili tisti s pokojninami od 600,01 evra do 714 evrov.Družine, ki so uvrščene do petega razreda otroškega dodatka, naj bi dobile po 50 evrov na otroka. Za tiste, ki so izgubili delo med trajanjem epidemije, se proučuje možnost o nadomestilu za brezposelnost, čeprav ne izpolnjujejo pogojev zanj. Verski uslužbenci naj bi dobili 700 evrov temeljnega dohodka od 1. oktobra dalje. Trajno naj bi jim zvišali plačevanje države za prispevke v višini povprečne plače, kot velja za samostojne kulturne delavce.V gospodarstvu poleg zamrznitve minimalne plače želijo hitrejše izplačilo državnih pomoči iz protikoronskih ukrepov. V PKP 7 je predvideno, da bodo izplačila potekala od začetka januarja do 20. januarja.Na gospodarskem ministrstvu pa bi podjetjem omogočili predfinanciranje namesto povračila že plačanih izdatkov. V podjetjih, ki so prejela državne pomoči, denimo nadomestilo za čakanje na delo, nato pa izboljšala poslovanje, si želijo, da jim ne bi bilo treba vračati pomoči.V osnutku je tudi predlagana pomoč gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam pri nakupu antigenskih hitrih testov, in sicer v višini 40 evrov na zaposlenega. Po predlogu je dopustno, da ima prejemnik 5000 evrov neporavnanih davčnih obveznosti, če jih zaradi epidemije ne more plačevati,