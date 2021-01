Sestala se bo vlada: odločali bodo o sproščanju ukrepov

Vlada se bo na današnji seji na Brdu pri Kranju seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in odločala o morebitnih spremembah ukrepov. Te bodo odvisne tudi od analize Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano o razširjenosti angleške različice novega koronavirusa, ki bo znana danes.



Da bo potreben ponovni premislek glede sproščanja ukrepov, je predsednik vlade Janez Janša povedal že v nedeljo. Dan pred tem so namreč v Sloveniji odkrili prvo osebo, ki je bila uradno pozitivna na angleško različico, pa tudi stanje epidemije se ne umirja, kot se je v zadnjih dneh. Panika zaradi angleškega seva

Kako razširjena je angleška varianta virusa v Sloveniji, bo jasno danes, ko bo znana analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pa je do torka pri treh od 291 vzorcev dokazal vse specifične mutacije, značilne za angleško različico.



Zaradi odkritja angleške različice je bilo sicer še v ponedeljek odprto vprašanje torkove vrnitve učencev prve triade v šole in predšolskih otrok v vrtce v devetih regijah. A so epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje po oceni novega položaja delno odprtje šole vendarle podprli, tako da so se najmlajši učenci v torek vrnili v šolske klopi.



Ni pa še jasno, ali bodo zadnji epidemiološki podatki vplivali na spremembe vladnih ukrepov po posameznih regijah. Glede na ponedeljkove podatke je namreč v območju rdeče faze le še sedem regij (osrednjeslovenska, podravska, savinjska, gorenjska, pomurska, primorsko-notranjska in koroška), preostalih pet pa je v območju črne faze.



Na NIJZ so sicer vladi svetovali, naj, če bo potrebno zaostrovanje ukrepov, najprej zapre druge možne lokacije prenosa, ne pa šol in vrtcev.

Kako nam kaže?

Kakšno je trenutno epidemiološko stanje po regijah kaže graf, ki so ga objavili na spletni strani sledilnik. Sledilnik kaže, da so glede na sedemdnevno povprečje novih primerov na sto tisoč prebivalcev na črnem seznamu Goriška, Posavska, Zasavska, Jugovzhodna Slovenija in Obalno-kraška.





