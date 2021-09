Vlada bo pretresala ukrepe, čakajo nas nove omejitve

V torek potrdili več kot 1000 okužb

Vlada bo danes pretresala tudi odloke, povezane z omejevanjem epidemije covida 19. Ni še jasno, ali bi tokrat utegnila sprejeti načrt ukrepov oz. t. i. semafor, kaže pa, da bo vsaj na nekaterih segmentih zaostrila omejitvene ukrepe.Med covidnimi odloki bo tudi predlog sprememb odloka o omejitvi zbiranja. Zbiranje naj bi, če bo vlada sledila predlogu, zmanjšali z zdaj dovoljenih 50 na 25 ljudi, je za STA potrdil minister za notranje zadeve. Gre za splošno omejitev, ki velja za zasebna druženja. Za javne prireditve, na katerih bo več ljudi, pa naj bi še vedno veljal pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).Medtem se denimo pogoji za prehod meje naj ne bi spreminjali, za tranzit čez državo torej tudi ta teden, kot kaže, ne bodo uvedli pogoja PCT.Epidemija sicer narašča eksponentno. V torek so potrdili 1093 okužb z novim koronavirusom, kar je največ v četrtem valu. V bolnišnicah so v sredo zdravili 243 bolnikov s covidom 19. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je v sredo znašalo 645, štirinajstdnevna pojavnost potrjenih primerov na 100.000 primerov pa 370.Premierje sicer ob sredinem vladnem obisku na Goriškem dejal, da je vlada odločena, da ne bo zapirala gospodarstva in ustavljala družbe. Zdaj je v skupnem interesu vseh, da dosežemo takšno precepljenost, da epidemija ne bo ogrožala normalnega življenja.