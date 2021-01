Vlada bo odločala o sproščanju ukrepov, smo tik ob meji

Smo tik ob meji

Vlada bo na današnji redni tedenski seji, namenjeni epidemiji, odločala o tem, katere ukrepe bo podaljšala. Ker se epidemiološka slika v državi izboljšuje, bi lahko kakšen ukrep tudi sprostila, a po torkovih besedah premierjadrastičnega sproščanja še ni pričakovati.V zadnjih dneh namreč število okužb upada, zaradi česar bi lahko po načrtu sproščanja, ki ga je določila vlada, iz črne faze prešli v rdečo, ko je že mogoče začeti sproščati nekatere ukrepe.Po besedah premierja bi to pomenilo, da bi lahko v regijah z boljšo epidemiološko sliko, ki dosegajo merila za sproščanje, odpravili nekatere ukrepe. Pri tem je navedel odprtje šol za učence prvega triletja in vrtcev po t. i. programu C, kar pomeni, da so razredi manjši.Po načrtu v rdečo fazo preidemo, ko se dnevno število okužb v povprečju v zadnjih sedmih dneh spusti na manj kot 1350 okužb na 100.000 prebivalcev, število hospitaliziranih pa na manj kot 1200. Po torkovih podatkov je bilo v ponedeljek v bolnišnicah hospitaliziranih 1200 bolnikov s covidom 19, sedemdnevno povprečje okuženih pa je bilo 1327, torej smo tik ob meji.Večje sproščanje ukrepov je po načrtu predvideno ob prehodu v oranžno fazo, ki nastopi, ko sedemdnevno povprečje okužb in število hospitaliziranih padeta pod 1000. Po besedah Janše bi se to glede na trenutne trende lahko zgodilo februarja.