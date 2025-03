Vlada: »Biti prezrt, ignoriran ali izločen boli«, poslanka pa: »Šikanirate in mečete iz služb«

Skupaj lahko odpikamo nasilje, je kampanja, ki so jo na vladnem profilu na omrežju X pospremili z besedami: »Biti prezrt, ignoriran ali izločen boli. Izključevanje ni nedolžno – je ena od oblik nasilja, ki pušča sledi.«. Gre sicer za kampanja RTV Slovenija, ki se bori proti medvrstniškemu nasilju.

Janševa poslanka vladi napela nekaj krepkih

A očitno je objava vlade dosegla drug namen, saj se je ob njo obregnila poslanka Janševe SDS. Alenka Jeraj je tako vladi sporočila: »Poglejte se v ogledalo! Vi izključujete vse, ki podpirajo SDS in Janeza Janšo. Še več. Šikanirate jih in mečete iz služb. Čistite kot so čistili totalitarci. In zraven zmerjate zdravnike s paraziti, gnilimi jabolki in dvoživkami. Sramota!«

Tudi Janša ni ostal tiho

Seveda tudi poslankin šef Janez Janša ob tem ni ostal tiho. »Počistite janšiste. Smrt janšizmu. Smrt Janši! Zveni znano, vlada? In zelo vzgojno za mlade, mar ne?«, je prvak SDS zapisal na omrežju X.