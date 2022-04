Vlada bi tik pred volitvami sprejela novo obdavčitev za državljane: ji bo uspelo?

Vlada je nedavno sprejela predlog zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki uvaja obveznost plačevanja davka od vrednosti unovčenih valut. Predlog zakona predlaga petodstotno davčno stopnjo na vrednost unovčenih virtualnih valut nad zneskom 10.000 evrov letno, veljal pa bi za vsa unovčenja po začetku veljave. Zakon bi veljal za fizične osebe, ki bi unovčili virtualno valuto. Vlada je predlog poslala v obravnavo državnemu zboru in predlaga sprejemanje po nujnem postopku, a kaže, da zakon pred volitvami ne bo sprejet.

V LMŠ ne nasprotujejo obdavčitvi kriptovalut, »a ne gre hiteti«

»V LMŠ ne nasprotujemo obdavčitvi kriptovalut. Menimo, da je to področje treba urediti, a ne rokohitrsko in ne tik pred volitvami. Na davčno reformo vedno smo in bomo gledali celostno. V svojem programu imamo pod rešitev št. 39 zapisano: 'Podpora enotni evropski regulaciji digitalnih storitev, kripto trga in uporabe kriptovalut.'

Dejstvo je, da vlada v dveh letih na prihodkovni ravni proračuna ni storila ničesar, zdaj pa je v državni zbor poslala zakon, ki naj bi uvedel nov davek – in to po nujnem postopku. Zakaj je po njeno potreben nujen postopek? Navajamo: »Lahko bi nastale težko popravljive posledice za državo, predvsem iz naslova nižjih davčnih prihodkov.« Predlog zakona ocenjuje davčne prilive iz tega naslova v višini enega milijona evrov letno, tako da v kontekstu trenutne finančne »radodarnosti« te vlade, ko bo denimo zaradi razbremenitve premožnejših z zakonom o dohodnini proračun letos izgubil kar 200 milijonov evrov, težko govorimo o »težko popravljivih posledicah za državo« in potrebi po nujnem postopku.

Težava naj bi bila po mnenju vlade tudi v tem, da če zakon ne bo obravnavan po nujnem postopku, »ne bo izpolnjen mejnik sprejema drugega debirokratizacijskega paketa«. Torej naj bi po mnenju vlade državni zbor sprejel zakon, ki uvaja nov davek predvsem zato, da bo izpolnjen načrt Strateškega sveta za debirokratizacijo? To je popolnoma neresno in gre za zlorabo nujnega postopka.

Vlada je poleg tega določila, da bosta kot njena predstavnika pri delu državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala Ivan Simič, predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo in Katja Triller Vrtovec, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade.

Glede na to, da gre za uvedbo novega davka, bi v LMŠ pričakovali, da bodo na seji parlamentarnega odbora za finance na vprašanja kako reševati tako kompleksno področje, odgovarjali predstavniki oziroma strokovnjaki Ministrstva za finance, ne pa Strateškega sveta za debirokratizacijo.«

V SD predlogu zakona trenutno nasprotujejo

»Tovrstna zakonska materija bi morala nastati na podlagi javne obravnave, ne, da jo 14 dni pred volitvami vlada vlaga v zakonodajni postopek po nujnem postopku, čemur bomo Socialni demokrati nasprotovali.«

Poslanska skupina nepovezanih poslancev za drugačen model obdavčitve

»Dokler spremljanje transakcij s kriptovalutami in drugimi kriptosredstvi ne bo sistemsko urejeno na mednarodni ravni, se zavzemamo za čim bolj enostaven in pregleden način obdavčitve za fizične osebe, in sicer v trenutku, ko se kriptovaluta ali kriptosredstvo vnovči bodisi za pridobitev denarnih sredstev ali drugih dobrin. Zaradi specifičnosti tovrstnih sredstev se zavzemamo za enostaven model pavšalne obdavčitve celotne vnovčene vrednosti z nizko davčno stopnjo in le nad določenim pragom. Gre za področje, ki se bo v bodočnosti precej razvijalo in spreminjalo, predvsem v luči harmonizacije pristopov na ravni EU in ustrezne izmenjave in zagotavljanja transakcijskih podatkov.«

Mateja Udovič, nepovezana poslanka, proti nujnemu postopku

»Vlada je v Državni zbor posredovala Zakon o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut. Predlog se je pripravljal že dalj časa in se tudi večkrat spreminjal. Tako, da so se tudi osnutki zakona, ki so bili v javni razpravi korenito spreminjali. Zato menim, da bi bilo modro zakonodajo s tega področja sprejemati po rednem postopku, tako kot se je do sedaj praviloma sprejemala davčna zakonodaja. Naj poudarim, da se pri sprejemanju tovrstne zakonodaje vedno zavzemam za sistemsko, formalno in pravno ureditev področja. Le jasna pravna regulativa na tem področju bo prispevala k preglednosti in transparentnosti poslovanja, hkrati pa tudi pravični davčni obremenjenosti vseh deležnikov na tem področju.

Sam Predlog zakona nedvomno prinaša jasnejša in enostavnejša pravila, ki bodo zavezancem v pomoč pri pravilni prijavi in obdavčitvi. Prav tako pa bodo odpravile številna vprašanja, povezana z njihovo obdavčitvijo. Strinjam se s predlagatelji, da neurejenost tega področja, ki je odvisna od ugotavljanja posameznih dogodkov in interpretacij Fursa, ne predstavlja predvidljivega pravnega okolja za davčno obravnavo ter prinaša pomanjkanje pravne varnosti. Po drugi strani pa lahko vsi ugotovimo, da se trenutno še nobena članica OECD in EU ni odločila za tovrsten pristop in način obdavčitve, kot je predlagano. Tako da v tem primeru ne morem govoriti o harmonizaciji tovrstnih pravnih predpisov. Ob morebitnem sprejemu tovrstnega zakona, pa posledično to pomeni, da bomo prva država v EU, ki bo zakonsko uredila to tematiko, kar pa mogoče ni niti tako slabo. Na vprašanje glede same podpore zakonu pa moram jasno povedati, da je o tem še preuranjeno govoriti, saj se bomo o tem v Stranki Naša dežela dr. Aleksandre Pivec še temeljito pogovorili in se odločili o nadaljnjih korakih.«

NSi: Predlog zakona gre v pravi smeri, a obravnava se šele začenja

»Uporabniki si želijo predvidljivosti in pravne varnosti pri razpolaganju z virtualnimi valutami. To velja tudi za obdavčitev. Podpiramo prizadevanja za urejanje tega področja, ki bo določilo dovolj nizko davčno stopnjo ter enostaven postopek za uporabnike. Predlog zakona gre v tej smeri. Pri tem naj izpostavimo rešitev, po kateri davčna obveznost ne nastane, če skupen znesek unovčenja virtualne valute v koledarskem letu ne presega 10.000 evrov. Določitev končnih zakonskih rešitev pa bo še stvar obravnave v zakonodajnem postopku navedenega predloga zakona, ki se šele začenja.«

SDS: Predlog podpiramo, ker rešuje trenutno situacijo na ustrezen in enostaven način

»Naj ob tem še izpostavimo, da Vlada RS predlaga sprejetje novega Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki uvaja obveznost plačevanja davka od vrednosti unovčenih virtualnih valut na administrativno enostaven in razumljiv način ter zagotovitev javnofinančnih prihodkov iz naslova take obdavčitve.

S predlaganim zakonom naj bi se spodbujalo prostovoljno in enostavno plačevanje davkov. Zakonska ureditev tega področja bo pripomogla h konkurenčnejšemu položaju Slovenije na področju obdavčitve virtualnih valut, zato je treba zakon sprejeti čim prej, zlasti v luči vedno bolj negotovih razmer na svetovnih finančnih trgih, kjer virtualne valute pridobivajo na pomenu, s tem pa se višajo tudi oportunitetni stroški, ki jih država nosi zaradi neažurne obdavčitve tega novega vira davčnih prihodkov.

Naj ob tem še dodamo, da je vlada ob predložitvi zakona ocenila, da bo Slovenija, v primeru, da državni zbor sprejeme predlagani zakon, ena od redkih držav, če ne celo edina država na svetu s tako enostavno obdavčitvijo unovčenja virtualnih valut.«

SNS: Predloga nismo uspeli v celoti preučiti

»Vlada je zakon šele sprejela in smo bili z njim šele seznanjeni, ker ga še nismo uspeli v celoti preučiti, vam ne moremo podati ne mnenja, ne komentarja, prav tako ne naše odločitve.«

***

Na odgovore strank Levica, SAB, Desus, Konkretno in nepovezane poslanke Violete Tomić še čakamo, a že zdaj se zdi, da SDS nima dovolj podpore za sprejem zakona po nujnem postopku.