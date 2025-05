Vlada bi novega falcona, Janša: »Očitno si ga je zaželela gospa predsednikova. Bomo prej na Mallorci«

Že mnoga leta razburja vladno letalo falcon, ki ga sicer v zadnjem desetletju pogosto upravljamo tudi za prevoz organov za presaditev, s čimer je posadka Slovenske vojske rešila mnogo življenj. Zdaj pa na ministrstvu za obrambo, kot kaže, razmišljajo o nakupu novega letala. Bilo bi enakega tipa, je povedal minister za obrambo Borut Sajovic, potreba po novem pa da se je pojavila tudi zato, ker se falconu, s katerim slovenska vlada že razpolaga, nabirajo leta.

Z izjavo pa je seveda razburil opozicijo, še posebej prvaka največje opozicijske stranke SDS Janeza Janko, ki je, kot kaže, prepričan, da si je novega letala zaželela partnerka predsednika vlade Roberta Goloba Tina Gaber. »In naenkrat bo to ključna investicija za Slovensko vojsko. Bomo prej na Mallorci,« je pikro dodal in nadaljeval: »Ko je prvega falcona kupovala ranjka LDS, so ljudem prodali pravljico o vožnji ranjencev. Sedaj pa o prevozu organov.«

Tudi Janšev strankarski kolega in nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs je moral dodati nekaj sarkastičnih pripomb na to temo. »Kaj pa če še ene par airbusov kupimo iz tega novega vojaškega proračuna in državnega letalskega prevoznika obudimo. Saj je Boštjančič povedal, da bo denar dvonamensko vložen. Morda si on hummerja omisli za službeno vozilo,« je zapisal Hojs, čeprav je predstavnica zavoda za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant Danica Avsec že včeraj razjasnila, da prevozi organov s falconom niso nikakršna »pravljica«.

»Varen, hiter in zanesljiv prevoz je pomemben parameter kakovosti, je pomemben člen, ki doprinese k uspešnosti presaditve,« je dejala in dodala, da jo izjemno veseli, da so pred desetletjem z ministrstvom za obrambo sklenili pogodbo za prevoz organov z vladnim letalom.