Vlada bi lahko že danes povlekla dve veliki kadrovski potezi

Vlada se bo popoldne sestala na redni seji, na kateri bo predvidoma podaljšala veljavne ukrepe za zamejitev epidemije covida 19. Po nekaterih napovedih bi utegnili že danes odločati o imenovanjih v. d. generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs) in v. d. direktorja Javne agencije za knjigo RS (Jak).



Vodenje Fursa bo predvidoma prevzel Ivan Simič, davčni svetovalec in trenutno vodja vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo. Simič je v soboto za Pop TV povedal, da je sprejel povabilo finančnega ministra Andreja Širclja za vodenje uprave, in dodal, da na položaju ne bo ves mandat. Simič je tedanjo Davčno upravo RS že vodil od začetka leta 2006 do julija 2008, ko je odstopil. Furs trenutno začasno vodi Simon Starček.



Na februarskem razpisu za direktorja Jaka ni bil izbran nihče, zato so razpis ponovili. Rok za prijavo se izteče 8. junija. Ker se Sebastjanu Erženu vedejevstvo izteče 1. junija, je svet Jaka vladi predlagal, da za v. d. direktorja imenuje Dimitrija Rupla. Nekdanji zunanji minister Rupel je potrdil, da ga takšno delo zanima. Vlada naj bi o imenovanju po nekaterih napovedih odločala danes.

Še vedno v rumenem

Glede epidemije novega koronavirusa pa danes ni pričakovati kakšnih večjih novosti. Dodatno sproščanje ni predvideno, ker je Slovenija še vedno v rumeni fazi sproščanja ukrepov. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb je bilo po podatkih za ponedeljek 444, za prehod v zeleno fazo pa bi moralo pasti pod 300. Po napovedih Instituta Jožefa Stefana (IJS) bi se to lahko zgodilo že konec maja.



Vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je pojasnila, da ta teden vladi niso predlagali dodatnega sproščanja.

