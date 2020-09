Vklenjeno dekle na Vranskem: Nemec in Bratuškova v zrak, minister čestital policistom

Incident na Vranskem, v katerega je bila v torek vpletena mladoletna dijakinja , je dvignil obilo prahu. Le kako ne bi, ko pa dekle trdi, da so jo na silo zvlekli iz avtobusa, jo celo vrgli na tla in nato vklenili, in to le zato, ker ni želela nositi maske. Svojo plat, ki je precej drugačna od dijakinjine, so predstavili policisti . Pričakovano pa so se na družabnih omrežjih odzvali na incident tudi nekateri politiki. Nekateri so bili kritični do policistov, drugi do dekleta.je tako napisal: »Dijakinja na avtobusu ni nosila maske, prišli so policisti in jo vklenili. Nepreklicno odstopljeni minister, a so to vaše usmeritve in obvezna navodila?!«Hojs mu je odgovori: »Policiji sem za strokovno in zakonito posredovanje že izrekel vse čestitke. Tokrat niso bile potrebne nobene posebne usmeritve.«Medtem ko je Nemec kritiziral policiste, jim je državni sekretarstopil v bran.