Vklenjena najstnica na Vranskem: razkrivamo, kako se je končalo zanjo

Covidne čase, ko smo bili zaprti v občine in se na ulici nismo smeli družiti s člani iz drugih gospodinjstev, niti s svojimi partnericami in partnerji ne, si želimo čim prej pozabiti. Tisto obdobje je zaznamovala marsikatera zgodba, ki se nam je zdela neverjetno bizarna. A so se zgodile. Se spomnite prevoznika hrane, ki naj bi bil kaznovan, ker je na ulici sam jedel burek? Pa družina, ki je na javnem mestu jedla rogljiček in so jim spisali globo?

Septembra 2020 je zakrožila še fotografija olisičene najstnice na avtobusni postaji na Vranskem. Zgodba, ki je spremljala fotografijo, je bila, da si jih je prislužila, ker si čez obraz na avtobusu ni želela povezniti maske, zato so jo policisti s silo zvlekli z njega. Takšna je bila zgodba dekleta.

Drugačna policijska zgodba

A policija je javnosti predstavila nekoliko drugačne ugotovitve. S Policijske uprave Celje nam je Milena Trbulin glede dogodka na Vranskem pojasnila, da se je »mladoletna potnica na avtobusu nesramno vedla in v nelagoden položaj spravljala voznika in preostale potnike, ki so se zaradi njenega neprimernega vedenja zgražali. Prav tako je z obnašanjem vznemirjala voznika.« Policisti so želeli izvesti identifikacijski postopek: »Mladoletnica, ki je policista ves čas žalila z neprimernimi besedami, se je policistoma na parkirnem prostoru avtobusne postaje Vransko aktivno uprla in z brcami poskušala onemogočiti izvedbo postopka, nakar sta ji policista nadela sredstva za vezanje in vklepanje.«

Zaradi drznega in nedostojnega vedenja do uradne osebe je bil podan obdolžilni predlog za uvedbo postopka na Sodišče za prekrške v Celju: »Slednji so v postopku kršiteljico spoznali za krivo storitve prekrška in ji izrekli opomin.«

Zaradi neuporabe maske na avtobusu so žalski policisti podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka pristojnemu prekrškovnemu organu – Zdravstvenemu inšpektoratu. Od tam so nam sporočili: »Zdravstveni inšpektorat RS je primer, ki ga opisujete, obravnaval v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. Podrobnejših pojasnil vam, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), zaradi varstva osebnih podatkov fizičnih oseb ne moremo posredovati.«

Kaj je pokazal nadzor komisije

Generalni direktor policije je v omenjenem primeru ustanovil komisijo, ki je preverila zakonitost ravnanja policistov. Kaj so ugotovili? »Takratni v. d. generalnega direktorja policije je v izpostavljenem primeru ustanovil komisijo za preveritev okoliščin uporabe policijskih pooblasti. Komisija je na podlagi dokumentacije, posnetkov in razgovorov ocenila izvajanje pooblastil policistov kot zakonito in strokovno,« nam je odgovorila Maja Ciperle Adlešič z Generalne policijske uprave.

