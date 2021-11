Vizjak o novih posnetkih: Želel sem zaščititi interese države

Potem ko je televizijska hiša Pop Tv včeraj objavila novo serijo posnetkov pogovora med aktualnim okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom iz leta 2007, so v kabinetu ministra znova zatrdili, da je edini cilj »diskreditirati ministra zaradi neprimernih izjav, ki jih ni izrekel javno, temveč v zasebnem pogovoru«.

Kot so zatrdili, objava posnetkov razkriva, kdo si je želel tajkunskih prevzemov in kdo je želel preprečiti državno oškodovanje. »Namen objavljanja »lepljenk« po segmentih je, da se zgodba ohranja pri življenju in se diskreditira ministra,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Znova so poudarili, da bil posnetek, objavljen 18. 10. 2021, lepljenka različnih kosov pogovora izpred 14 let, s katero so želeli v oddaji prikazati takratnega ministra za gospodarstvo, da svetuje tajkunu Bojanu Petanu utajo davkov. To v njegovem kabinetu ostro zavračajo. »Nadalje je bil 3. 11. 2021 objavljen 6-minutni izsek iz pogovora, »kjer seveda ni več očitka glede napeljevanja k utajevanju davkov, ker tega dejansko ni bilo in ga seveda ni mogoče dokazati«. Včeraj pa so bili nato objavljeni še štirje izseki iz takratnega pogovora, pri čemer je po mnenju Vizjaka očitno, »da si medij prizadeva ohranjati temo »živo«, čeprav nikjer ni mogoče očitati ministru nobene nezakonitosti, temveč je cilj diskreditirati ministra zaradi neprimernih izjav, ki jih ni izrekel javno, temveč v zasebnem pogovoru.«

Minister je izpostavil še, da so se napovedi o prevzemu podjetja Terme Čatež, o katerem sta govorila s Petanom, izkazale za resnične. »Napovedi iz leta 2007, ki sem jih takrat izrazil, da je »glupo« izčrpavati podjetje Terme Čatež z odkupom in umikom delnic v lasti Marine Portorož, d.d. (9,76 %) in Turističnega podjetja Portorož, d.d. (7,11 %), so se uresničile. Umik delnic Term Čatež, kot je bil izveden, je škodljivo dejanje za družbo. Namesto da bi Terme Čatež s prodajo deležev v odvisnih družbah, ki jih je obvladovala, dobila dodatni denar za naložbe in razvoj, je sama financirala umik delnic, čeprav ni imela denarja. Največ so pri tem izgubili upniki, delničarji (tudi država), zaposleni in država,« je zatrdil.

»Kot minister za gospodarstvo sem hotel v letu 2007 preprečiti veliko oškodovanje državnega premoženja, kar kažejo številke danes. Sedaj po 14 letih pa se mi z zvočno lepljenko nelegalnih prisluhov želi podtakniti t. i. »glupo plačevanje davkov.«