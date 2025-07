Vitovska in morje obarvala Devinski grad

Devinski grad je postal prizorišče vinsko-kulinaričnega praznika Vitovska in morje, ki ga je že 19. zapored priredilo Društvo vinogradnikov s Krasa.

Trideset vinarjev, med njimi tretjina slovenskih, je v pravljični kulisi gradu ponujalo svojo vitovsko (tudi vitovska grganja) – belo sorto vinske trte, ki izvira s kraškega območja. Vinarji, kot so Zidarich, Skerk, Kante, Čotar in drugi, jo pridelujejo tudi v oranžnem (maceriranem) slogu, z daljšo maceracijo na tropinah ter zorenjem v hrastovih sodih ali amforah. Vitovska zaradi debelejše kožice lepo uspeva v obeh slogih, svežem in maceriranem, vendar daje zelo različne rezultate.

V zadnjih letih je vse bolj cenjena tudi med ljubitelji naravnih vin v tujini. Za kulinarično ponudbo praznika, v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, so poskrbeli lokalne gostilne in kuharski mojstri, ki so ponudili tunine vampe, rižoto s škampi in raki, svežo hobotnico in druge specialitete.

Obiskovalci so se lahko udeležili tudi vodenih vinskih degustacij, ki jih prireja deželna sekcija AIS (Associazione Italiana Sommelier) – eno najstarejših in najvplivnejših sommelierskih združenj na svetu, ustanovljeno leta 1965.