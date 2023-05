Vitezi so dvignili kozarce in položili orožje (FOTO)

Vino, kulinarika, tradicija in viteštvo so si minulo soboto podali roke. »To je praznik za vse nas viteze evropskega reda vitezov vina,« je ob snidenju v trškem delu Sevnice povedal Franci Sotošek, eden od vitezov vina, prvi legat Legature za Belo krajino, Dolenjsko, Posavje.

Prapor legatur po Sloveniji.

»V središču našega delovanja je vino, povzdignjeno v simbol. Zavzemamo se za znanstveno in raziskovalno delo z vinom. Prizadevamo si za dvig vinske kulture in zdravega uživanja vina ter za mir in prijateljstvo med narodi. Smo vitezi miru. Posebno skrb posvečamo utrjevanju viteškega prijateljstva, izobraževanju nas samih in sodelovanju z okoljem, v katerem delujemo,« je pojasnil.

Vitezi vina.

V okviru Evropskega reda vitezov vina je Konzulat za Slovenijo zaživel 1991., v okviru tega deluje šest legatur. Legatura za Belo krajino, Dolenjsko, Posavje je bila ustanovljena tretja po vrsti junija 2017. »Velika viteška svečanost je na sporedu enkrat letno. Kraji, organizatorji oz. legature se izmenjujemo. Tokrat je prvič na vrsti Sevnica,« je dejal Sotošek, medtem pa je Andrej Repše, najstarejši med vitezi vina, tudi nosilec glavne operativne funkcije – maršal, formiral povorko, ki se je odpravila do cerkve sv. Nikolaja.

Zbrane je pozdravil domači župan Srečko Ocvirk.

Tam sta jih pričakala Branko Balažic, sevniški župnik, in Jože Pibernik, župnik v Trebnjem, vikar legature za Belo Krajino, Dolenjsko, Posavje, skupaj sta odvodila polovico bogoslužja, ki se je sklenilo s pridigo. »Hvala, ker ohranjate tradicijo in vrednote, so katerih je morda kdo zadržan. Tokrat niste častili le vina, ampak tudi dobro družbo, tradicijo in vrednote. Vse to daje velik pomen temu srečanju,« je dejal sevniški župan Srečko Ocvirk.

Vrste vitezov evropskega reda vitezov vina se krepijo.

270 vitezov ima Slovenija.

Z botrom v red

Sledil je postopek sprejemanja novih članov, udov v viteški red ter napredovanje nekaterih hospesov in hospit v višje viteške nazive (vinski svetnik, vinski sodnik). V prisednico, osnovno redovno stopnjo, je bila sprejeta Mateja Golc, v 2. redovno stopnjo, hospes, Andrej Avšič, Stanka Berce, Matija Čakš, Božo Čeh, izr. prof. Albert Peter Fras, Tomislav Kalan, Gregor Kotolenko, Jože Kocuvan, Miha Ritonja in prof. dr. Primož Strojan.

Miha Ritonja in Gregor Kotolenko se veselita sodelovanja in aktivnosti.

V tretjo stopnjo, svetovalca, če gre za moškega, ali damo, če gre za žensko, so bili privzdignjeni Jurij Brumec, Zvonimir Curk, Luka Dubravčić, Mirjam Kastelič Vodovc, Vesna Komatar, Egon Krampač, Neža Pavlič Brečko in Sandra Sedmak. V vinske sodnike so napredovali Marko Cesar, Stanislav Gjerkeš, Peter Kirič, mag. Dominik Tikvič, Boris Lozej, Janez Smolkovič, Franc Tomše, dr. Dušan Zakeršnik, Boštjan Zver, Marjan Žmavc, trojica Maruška Gašparin, Janja Viher ter prof. dr. Bojana Žvan pa je bila povzdignjena v vinske dame. Obred je vodil 1. prokonzul Evropskega reda vitezov vina Tomislav Kovačič. Zdravljico je zapela Anja Žabkar, za avize pa je skrbel trobilni kvintet pod vodstvom Tineta Matka.

Viteze je pozdravila domača godba.

Slovenija ima 270 vitezov, kar je najvišja stopnja v redu. Da nekdo pride v viteški red, potrebuje botra. »Cenim vrednote, ki jih zagovarja red,« je dejal Avšič, ki ga je v red povabil boter Mirjan Kulovec. Sprejetja v red, v 2. redovno stopnjo, hospes, je bila vesela Stanka Berce iz Dornberka, kjer na posestvu Berce pridelujejo vrhunska vina, njihova presežka sta zagotovo rumeni muškat in avtohtona domača sorta klarnica.

Ali bi jim dovolil v cerkev, so vprašali.

»V čast mi je, ker sem bil sprejet v red. Čutim veliko odgovornost pri promociji širjenja vinske kulture,« je povedal 30-letni Ritonja, po rodu iz Maribora, enolog v kleti Albiana. Podobno razmišlja 25-letni Kotolenko, diplomirani inženir živilstva in prehrane, ki nadaljuje družinsko tradicijo – doma v Zavrču imajo vinsko klet Statera.

Na zdravje.

Smo vitezi miru.

Viteško vino

Na Vrhu nad Boštanjem, kjer domuje Gostišče Dolinšek, so razglasili viteško vino za leto 2023, in sicer modro frankinjo, letnik 2019, iz serije Luna 53-letnega domačina Janka Kobala. »Upamo, da bomo s tem še bolj utrdili vlogo in pomen modre frankinje v regionalnem okolju in širše v Sloveniji,« je dejal Sotošek.

Pestro dogajanje v Sevnici

»Če spoštujemo vino, ki ga pijemo, moramo spoštovati tudi ljudi, ki ga pridelajo in dihajo skupaj z vinsko trto,« meni vinska kraljica Slovenije Maja Pečarič. Preden so začeli razvajati brbončice, smo slišali besede, ki človeka ne pustijo ravnodušnega. Sploh v zdajšnjih časih. »Dvignimo kozarce, položimo orožje,« in »Ko premagaš zavist in se začneš zavzemati za druge, postaneš pravi viteški človek,« sta vodili, ki spremljata viteze.

Vladimira Tomšič, direktorica ZD Sevnica, in Franc Namurš sta se spet srečala v Sevnici, ki jo je Namurš zapustil.

Slovesen trenutek za Janka Kobala in njegovo modro frankinjo.

Še skupna za spomin

Bogata bera pod oltarjem

Insignije, ki so jih prejeli ob vstopu ali pa napredovanju znotraj viteškega reda.

Nazdravila je tudi vinska kraljica Slovenije Maja Pečarič.