Vitezi obrezali trto (FOTO)

Združenje slovenskega reda vitezov vina, Omizje za Pomurje in Evropski red vitezov vina, Legatura za Pomurje sta marca, ko potekajo rezi trte, že 19. potrdila odlično sodelovanje pri svojem poslanstvu, ki se med drugim nanaša na prenašanje kulture pitja vina.

Sledilo prijateljevanje

Po dveh letih, ki ju je tudi med vinogradniki krojila epidemija, so se spet srečali na hribu sv. Sebeščana v Pečarovcih, kjer so že leta 2003 zasadili trte avtohtone radgonske ranine, te skrbno negujejo. Slovesnost, pri kateri redno sodelujejo tudi krajevna skupnost Pečarovci, tamkajšnji župnija in turistično-kulturno-športno društvo, gostilna Zelko ter občina Puconci, je simbolno namenjena čaščenju trte in vina.

Viteško trto in viteze je blagoslovil domači župnik Ivan Kranjec.

Tam so bili letos tudi prvi in drugi legat Legature za Pomurje, Evropskega reda vitezov vina, Ignac Rajh in Andrej Šajnovič, konzul Omizja za Pomurje, Slovenskega reda vitezov vina Štefan Pavlinjek, župan Puconcev Ludvik Novak, predsednik Krajevne skupnost Jožef Rituper in gostitelj Dušan Zelko. Dekan in župnik Ivan Kranjc je blagoslovil trto, rez pa so opravili vitezi vina Franc Škrobar, Damjan Breznik, Jože Puhan in Štefan Krampač.

Družabni del srečanja, ki mu vitezi pravijo prijateljevanje, so popestrile jedi ob spremljavi odličnih vin, ki so jih letos prispevali redovni vinarji Leon Gjerkeš, Jože Puhan in Egon Krampač. Za dobro razpoloženje je poskrbel duet Dva zgrebaša.