Visokotehnološka naložba med koronakrizo

Uvoz med korono

Najhujša konkurenca postajajo Turki, in ne toliko Kitajci.

Natančna izdelava

Za izdelavo kosov CNC zdaj porabijo pol manj časa, pa še natančnejša je.

Dobra naložba

Pomanjkanje kadra



Kimovec, Hadžić in Močnik pravijo, da so v proizvodne prostore prinesli napravo prihodnosti, a pri tem je treba pomisliti tudi na primerno izobrazbo kadrov: »Posameznik mora za delo na tej napravi obvladati računalništvo, poznati tehnologijo obdelave in pripravo stroja na obdelavo. Imeti mora sposobnost vizualizacije, da si predstavlja izdelavo, premike in podobno. Seveda je nujno znanje angleščine pa tudi nemščine, predvsem zaradi branja tehničnih napotkov in razumevanja tehničnih risb in načrtov. Menimo, da je pri nas veliko pomanjkanje sposobnega, izkušenega in motiviranega kadra. Predvsem primanjkuje motivacije in veselja do dela, kar bi navduševalo posameznika, da se razvija, izobražuje in napreduje v nekoga, ki noče le robotsko menjavati kosov na stroju.«

Kaj imajo dirkači formule1interteriz ameriške dirkaške serije NASCAR skupnega s Šenčurjem? Vsi dirkajo pri ekipah, ki nosita ime Haas. Tudi na Gorenjskem obstaja skupina, ki prisega na Haas, ki je sinonim za visoko tehnologijo. "Gre za napredno ameriško podjetje iz Kalifornije, ki tekmuje tudi v najprestižnejših dirkaških serijah. Ne da so dirkalnike formule 1 kupili – sami so oblikovali in izdelali bolide, le motor so ob skupnem razvoju pridobili od Ferrarija. Sestavnih delov za bolid jim ni bilo težko izdelati, saj so sami proizvajalci t. i. obdelovalnih strojev CNC za kovino in plastične mase, ki imajo podporo vgrajenega naprednega računalniškega krmilnega sistema," poveiz Šenčurja.In prav med koronakrizo se je Gorenjec odločil za nakup takšnega stroja: "Njihov krmilni sistem ter tehnična specifika naprave sta pometla s prav vsemi konkurenti s tega visokotehnološkega področja." Pred dobrim letom je Kimovec prvič stopil v stik z ameriškim podjetjem in si na enem od sejmov v tujini ogledal njihovo napravo. "Takrat sem si dejal, da je to nujno za sedanji čas," pove strokovnjak strojne obdelave, ki je začel samostojno pot na navadnem stružnem stroju proizvajalca Prvomajska. "Po domače se mu reče drejponk, dejstvo pa je, da je še vedno v delavnici in na mesec na njem delamo tudi po 50 ali več ur, čeprav so ga izdelali leta 1979.""Posebnost obdelovalnega stroja haas je krmilnik. Menjave hodov naprave med obdelavo so hitre, s tem se pridobiva tudi kompleksnost oblike, ima možnost izdelave tridimenzionalne konture. Lahko obdeluje naravne oblike, torej ne gre za klasično robotsko obdelavo z ravnimi linijami in ostrimi koti. Naprava omogoča izdelavo 3D-krivulj naravnih oblik. Tako se lahko izdelajo zahtevnejši kosi, ki jih je bilo treba prej obdelovati z drugimi stroji, kar je pomenilo veliko več dela, recimo zaradi vpenjanja in priprave enega, pa drugega in še tretjega ali četrtega stroja, kar je bilo zamudno, predvsem pa dražje. Haas je pometel s konkurenco še s pomembnim dopolnilom: z dostopnostjo orodij za napravo," razlaga, vodja proizvodnje v Kovinostrugarstvu Kimovec v Šenčurju.Naprava je bila uvožena neposredno iz ZDA in nameščanje se je dogajalo ravno v času najtežjih dni koronakrize. "Držali smo se navodil NIJZ, pri tem pa delali brez prekinitve, čeprav se je zaradi krize nameščanje zavleklo. Dobesedno smo razkuževali vse kot zmešani," se spominja, pomočnik direktorja. "Treba je bilo zagotoviti posebnega viličarja, ki je lahko tako težko napravo – tehta namreč devet ton – dvignil s tovornjaka. Trčili smo ob oviro, saj je bila nameščena na železni ameriški paleti, ki je nestandardna za Evropo. Dva dneva smo porabili za razkladanje in prenos naprave v proizvodne prostore. Ko je bila notri, jo je bilo treba pripraviti za delo. Najeli smo dve posebni ekipi: prva je odklopila stari stroj na mestu, kjer je zdaj haas, in ga odnesla, druga pa je namestila novo napravo in jo pripravila za delo. Za zagon smo potrebovali tri dni, delali smo po 20 ur na dan."Na napravi je prvi delal Hadžić. "Pokazal je veliko samoiniciative in se veliko učil tudi doma s pomočjo videovsebin in tehničnih priročnikov," pove Vladimir Kimovec. "Haas slovi po tem, da imajo javno dostopno vso tehnično dokumentacijo in videovsebine. Za operaterje so na voljo posnetki, in to kar na youtubu, kar je v veliko pomoč v nasprotju z drugimi proizvajalci naprav CNC, ki imajo zaprt sistem izobraževanja in je treba za vsak problem iskati kontakte in odgovore za težavo direktno pri proizvajalcu," se spomni Hadžić. "Odločil sem se, da najprej naredim podstavek za primež. To je bil testni kos. Že naslednji kos je bil izdelan za stranko. Prej smo za prav tak kos potrebovali 12 ur, s tem strojem pa le šest ur, poleg vsega je bil izdelek še natančneje izdelan." In za kakšno natančnost gre? "Govorimo o dveh stotinkah milimetra!" ustreli Hadžić.Razlog za prepolovitev časa izdelave posameznih strojnih sestavnih kosov je v zmanjšanju števila vpetij obdelovalnega kosa v napravi. Prej se je vpenjalo šestkrat, zdaj le dvakrat. "Naprava ima vgrajenih pet osi. Kos je med obdelavo dostopen z vseh strani, razen s spodnje, kjer je vpet. Ko je pet strani obdelanih, se kos samo obrne, nato se sprogramira delo še za zadnjo, šesto ploskev – in kos je končan," slišimo strokovno razlago in poprosimo za bolj preprosto, ki jo laikom pojasnijo takole: "Kocka za igro človek ne jezi se ima šest ploskev. Naprava iz surovega kosa naenkrat obdela pet ploskev, nakar se jo obrne in zaključi z zadnjo. Na en mah naredi ploskve petih številk, le tiste, ki je spodaj, ne."Je bila investicija v času krize smiselna? "Opazil se je upad naročil in tako smo imeli čas za razmislek. Sedli smo in se odločali o nabavi naprave. Iz izkušenj preteklih kriz sem spoznal oziroma sem trdno vedel, da je to lahko velika priložnost. Imamo zahteve kupcev, ki nas silijo v nove investicije, da smo konkurenčni. Bistveno za naročnika je, da smo boljši, hitrejši in seveda cenejši. Pri tem pa se krepi tudi moč podjetja, ki postaja vitalno in pripravljeno tudi za novo krizno obdobje v prihodnosti. Tako smo v koraku s konkurenco doma in v tujini. Večina naših strank so podjetja v Sloveniji, saj menimo, da domačega trga ne smemo zanemarjati. Tretjina naših izdelkov je neposredno izvoženih, drugi pa se vgrajujejo v izdelke, ki so izvoženi v tujino. Naši trgi so Nemčija, Avstrija, Švica, imamo tudi izvozno pot v ZDA in celo na Kitajsko," pove Kimovec in se ozre po konkurentih."Opažamo, da so v tem času na našem področju postali najhujša konkurenca Turki, in ne toliko Kitajci. Zato se obračamo na slovenski trg, kjer iščemo povezave s kooperanti, ker lahko tako postanemo močnejši in konkuriramo tujemu kapitalu. Prav zato je nujno vlaganje v nove naprave, delovni prostor, izobraževanje kadrov, sisteme vodenja in kakovosti. Pred kratkim smo se odločili za nabavo robotske roke, pa ne zato, da bi nadomestili človeka, ampak zato, da bo robot opravljal delo, ki je za človeka lahko nevarno in duhamorno, zraven pa zaposleni lahko pridobi novo veščino. Zaradi robota nikogar nismo in ne bomo odpustili, so se pa naši zaposleni z njim že spoprijateljili," pojasni Vladimir Kimovec. Pogumna investicija v času pandemije je podjetju prinesla tudi konkreten popust pri nabavi naprave, torej je bila že to prava priložnost.