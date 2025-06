Prvi poletni dan prinesel visoke temperature v Sloveniji. Poglejte, kje so bile najvišje

Tokratni konec tedna je skladno z napovedmi meteorologov postregel s pravimi poletnimi temperaturami. Danes se je ponekod ogrelo tudi do 30 stopinj, tudi morje pa je že dovolj toplo, da je k plavanju spodbudilo mnoge, ki so se odločili konec tedna preživeti na Obali. Z današnjim dnem se je sicer začelo meteorološko poletje.

Podatki, objavljeni na spletni strani Agencije za okolje (Arso), so pokazali, da so se termometri povzpeli na 30 stopinj Celzija v Celju, Črnomlju, Cerkljah ob Krki in Novem mestu. Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Portorož pa so bili le stopinjo zadaj.

Temperature morja na slovenski Obali so bile med 23 in 24 stopinjami Celzija. Že zgodaj dopoldne je bilo v letoviških krajih že povsem dopustniško, popoldansko vračanje v notranjost države pa je s sabo prineslo zastoje na cestah, ki bodo poletna stalnica.

Prihodnje dni bodo temperature lahko nižje

Današnja nedelja bo sicer najtoplejši dan tega konca tedna, prihodnje dni bodo temperature lahko nekoliko nižje. Proti večeru se bo namreč od severa zmerno pooblačilo. Na skrajnem severu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. V drugem delu noči se bo jasnilo, le na severnem Primorskem se bo zadržala nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.

V torek bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo v severni Sloveniji nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Še bo pihal jugozahodni veter. Tudi v sredo bo prevladovalo sončno vreme z okrepljenim jugozahodnim vetrom, ki bo najizrazitejši po nižinah Štajerske in Prekmurja, na spletni strani Arsa napovedujejo meteorologi.