Visoka kazen za vse kadilce na mestnih avtobusih, tudi do 5 tisočakov

Da bi zagotovili varno in udobno potovanje vsem potnikom, ki se vozijo z avtobusi LPP, so se LPP z Zdravstvenim inšpektoratom RS in Mestnim redarstvom odločili, da stopijo skupaj in potnike, predvsem mladostnike, opozorijo, da je kajenje na avtobusih škodljivo za zdravje vseh potnikov, obenem pa tudi prepovedano.

V zadnjem času se pogosto srečujemo z neprimernim vedenjem posameznikov, predvsem mladostnikov, ki kadijo elektronske cigarete ('vejpe') na avtobusih LPP. »Želimo opozoriti, da vse oblike kajenja na javnih prevoznih sredstvih predstavljajo resno tveganje za zdravje vseh potnikov in elektronske cigarete pri tem niso nobena izjema (elektronske cigarete so znane tudi pod imeni e-cigareta, vejp, vap, pod, mod, puff, bar, osebni uparjalnik, elektronski sistem za dovajanje nikotina, osebni inhalator in drugimi imeni). Hkrati pa je kajenje na avtobusih tudi prepovedano,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov uvršča elektronske cigarete, elektronske cigarete brez nikotina, nove tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva, in zeliščne izdelke za kajenje vključno z vodnimi pipami oziroma 'šišami', v skupino povezanih izdelkov.

Zato so se LPP, skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom RS in Mestnim redarstvom odločili, da pristopijo k skupni akciji za izboljšanje kakovosti javnega potniškega prometa v Ljubljani. Njihov cilj je, da vsem potnikom zagotovijo varno in udobno potovanje z avtobusi.

Neupoštevanje zakona bo sankcionirano

Po potrebi s policijo

Kajenje je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za smrt, ki ga je mogoče preprečiti. Približno polovica kadilcev umre zaradi posledic kajenja. Dokazano je, da kajenje bistveno prispeva k razvoju različnih bolezni, predvsem rakavih obolenj, bolezni srčno-žilnega sistema in dihalnih obolenj. Kadilci imajo v povprečju 16 let krajšo življenjsko dobo kot nekadilci. Poleg tega so mladostniki bolj dovzetni za zasvojenost z nikotinom kot odrasli.

Mladostništvo je tudi ključno obdobje za razvoj možganov, ki se razvijajo do približno 25. leta starosti. Izpostavljenost nikotinu v času intenzivnega razvoja možganov moti razvoj možganskih omrežij, in lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na kognitivne sposobnosti, motenj v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in zaznavanju zvoka ter zvečane impulzivnosti ali tesnobnosti ter višjega tveganja za uporabo drugih drog.

Zato bodo potnike preko različnih komunikacijskih kanalov ozaveščali o prepovedi kajenja na avtobusih in škodljivosti tobačnih in povezanih izdelkov za zdravje. V juniju bodo LPP skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom, Mestnim redarstvom in po potrebi s policijo izvedli intenzivne kontrole na avtobusih, kjer bomo preverjali spoštovanje prepovedi kajenja.

Aktivno opozarjali

V prvih 14 dneh kampanje bodo potnike aktivno opozarjali na prepoved kajenja. Po tem obdobju pa se bodo začele izvajati tudi kontrole na avtobusih, s katerimi se bo preverjalo spoštovanje prepovedi kajenja. Neupoštevanje zakona bo sankcionirano, in sicer z globo 250 evrov lahko Mestno redarstvo ali policija kaznujeta posameznika, ki kadi oziroma uporablja tobak, tobačne in povezane izdelke, v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let. Z globo od 125 do 5.000 evrov lahko inšpektor zdravstvenega inšpektorata kaznuje posameznika za kajenje oziroma uporabo tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov v zaprtih javnih prostorih, kamor sodijo tudi avtobusi.

Vsem potnikom sporočajo, da bodo ukrepali proti kršiteljem in zagotovili, da bodo avtobusi varno in prijetno okolje za vse potnike. In hkrati vabijo vse, da se pridružite prizadevanju za izboljšanje kakovosti javnega prevoza v Ljubljani.