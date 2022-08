Visoka kakovost pri dostavi paketov

Ob prihodu novega ponudnika na trg paketnih storitev v Sloveniji Pošta Slovenije poudarja, da je na tem trgu že do zdaj vladala močna konkurenca, saj so na slovenskem trgu prisotni klasični izvajalci poštnih storitev, vsa večja globalna paketna podjetja ter tudi specializirani izvajalci paketnih in logističnih storitev. Pošta Slovenije je tako že do zdaj konkurirala globalnim igralcem na trgu, ki s tem, ko v Sloveniji ustanovijo svojo podružnico, prinesejo tudi najnovejše tehnologije, kar dinamičnost in konkurenčnost tega trga še povečuje.

