Visoka inflacija: koliko so sploh še vredni vaši prihranki?

Poplava likvidnosti in finančni stimulusi v času epidemije, motnje v dobavnih verigah, vojna v Ukrajini in energetska kriza ter nazadnje še poletna suša so najpomembnejši dejavniki, ki so vzrok za to, da je inflacija tudi v Sloveniji v zadnjih mesecih krepko presegla 10 % in bila v avgustu 11-odstotna.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments d.o.o.