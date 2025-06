Visok partijski funkcionar v Sloveniji, Janša nori: »Tajno se sestajajo s ...«

Predsednik vlade Robert Golob se bo danes na gradu Vinica srečal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Govorila bosta o dvostranskih odnosih in temah na dnevnem redu vrha EU. Ob tej priložnosti bosta premierja podpisala sporazum o graditvi, upravljanju in vzdrževanju obstoječih premostitvenih objektov na meji med državama.

Kitajec na obisku, javnosti obisk zamolčali?

Se je pa minuli mesec pri nas mudila kitajska delegacija na čelu z visokim partijskim funkcionarjem Čen Džovom, je poročal N1. Dodali so, da so se z visokim predstavnikom kitajske komunistične partije med drugim sestali delegacija SD na čelu s predsednikom stranke in gospodarskim ministrom Matjažem Hanom, predstavniki Levice, ki sta jo zastopala vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec in generalni sekretar stranke Matej Zupanc, državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) Melita Gabrič, predsednik skupine prijateljstva s Kitajsko v državnem zboru in poslanec Svobode Miroslav Gregorič ter nekdanji predsednik republike Danilo Türk.

Janša ogorčen nad tajnim sestankovanjem

To razkritje pa je razburilo šefa opozicije Janeza Janšo. Tako je pribil: »Medtem ko se hrvaška vlada sestaja s predsednikom vlade Indije - največje demokracije na svetu in z njimi podpisuje gospodarske sporazume, se stranke slovenske vlade tajno sestajajo s člani vodstva Kitajske komunistične partije - največjega avtoritarnega režima na planetu.«