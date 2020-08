Visok obisk v Sloveniji, varovanje zelo zahtevno

Kratkotrajne zapore

ERžEN JURE George Bush ml. je bil leta 2008 med vrhom EU-ZDA zadnji visoki ameriški državnik v Sloveniji. FOTO: JURE ERŽEN

Med današnjim obiskom ameriškega državnega sekretarja, ki bo iz Slovenije pripotoval iz Češke, bodo največ dela imeli policisti. Ker se bo visoki ameriški gost večino časa med svojim obiskom pri nas mudil na Bledu – tam ga bo v Vili Bled ob 11.15 sprejel uradni gostitelj, predsednik vlade, kjer bosta imela uradne pogovore, kot tudi predsednik države, ki se bo z njim srečal v Vili Zlatorog in ob 14.10 tudi priredil delovno kosilo za ameriškega gosta –, bodo morali zapirati ceste in varovati konvoj s pomembnim gostom. Kot so povedali na policiji, bo varovanje ameriškega zunanjega ministra zelo zahtevno, pri čemer jim bodo pomagali tudi ameriški varnostni organi.»Vsako varovanje ima svoje posebnosti, konkretno varovanje je sicer kratkotrajno, a varnostno eno od zahtevnejših,« so povedali na Generalni policijski upravi. V prometu bodo danes na območju Gorenjske in Ljubljane skrbeli za varovanje kolon, pri čemer bodo izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa. S tem nameravajo skrbeti za čim večjo pretočnost, zaradi česar večjih zastojev ne pričakujejo. Ameriški zunanji minister je že kmalu po 16.00 odletel iz Slovenije.Sicer pa je po 23 letih to prvi obisk ameriškega zunanjega ministra v Sloveniji. Leta 1997 je bil kot prvi in do prihoda Mika Pompea tudi zadnji uradni obisk ameriškega zunanjega ministra v samostojni Sloveniji, ko nas je obiskala državna sekretarka v administraciji predsednika. Zanimivo je, da so bili ameriški predsedniki večkrat pri nas. Leta 1999 je bil v Ljubljani Bill Clinton, nato jenajprej poleti 2001 prišel na Brdo pri Kranju na spoznavno srečanje z ruskim predsednikom, nato pa je še leta 2008, kjer se je, prav tako na Brdu pri Kranju, v času slovenskega predsedovanja EU udeležil vrha Evropske unije-ZDA. Od takrat tako visokih obiskov ameriških politikov v Sloveniji nismo imeli.Z ameriškim zunanjim ministrom se bo srečal tudi slovenski kolega, s katerim bosta v Vili Bled podpisala skupno izjavo o varnosti novih mobilnih omrežij 5G. Svojo sedanjo srednjeevropsko turnejo bo ameriški državni sekretar v petek nadaljeval v Avstriji, v soboto pa še na Poljskem.