Višji otroški dodatki, socialna pomoč, invalidnine, ... komentarji pa: »To so drobtinice!«

Vlada je objavila, da se bodo s 1. marcem zaradi uskladitve z rastjo življenjskih stroškov za 1,9 odstotka povečali otroški dodatki, državne štipendije, denarne socialne pomoči ter številni drugi socialni prejemki. Višji zneski bodo samodejno izplačani, zato ni treba vlagati novih vlog.

Višji otroški dodatek in državna štipendija

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije bo od 1. marca dalje 1.293,36 evra povprečno mesečno na osebo.

Najvišji otroški dodatek bo znašal 172,58 evra na mesec.

Najvišji osnovni znesek državne štipendije bo 274,87 evra na mesec.

Subvencija študentske prehrane se bo prav tako uskladila in bo znašala 4,10 evra na obrok.

Višji zneski bodo samodejno izplačani od aprila dalje, pri čemer nove vloge niso potrebne.

Dodatki za družine in rejnike

Z marcem se bodo za 1,9 odstotka zvišali tudi naslednji prejemki:

• Dodatek za nego otroka: 125,81 evra in 251,61 evra za otroke s težjimi boleznimi ali motnjami v razvoju.

• Dodatek za veliko družino: 496,93 evra za tri otroke, 603,86 evra za štiri ali več otrok.

• Pomoč ob rojstvu otroka: 429,99 evra.

• Materialni stroški za otroka v rejništvu: 366,42 evra.

• Denarni prejemek v višini otroškega dodatka: 143,81 evra.

• Plačilo dela rejniku: 166,69 evra.

• Enkratni prejemek ob prvi namestitvi otroka: 429,99 evra.

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

Od 1. aprila 2025 se bo zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka (OZMD) zvišala denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.

• Osnovni znesek minimalnega dohodka bo znašal 494,09 evra.

• Najvišji varstveni dodatek za samsko osebo bo 232,22 evra.

• Nov cenzus za pridobitev varstvenega dodatka za samsko osebo bo 726,31 evra.

• Pogrebnina bo znašala 988,18 evra (vendar ne več, kot znašajo dejanski stroški pogreba).

• Posmrtnina bo znašala 494,09 evra.

Novi zneski bodo veljali za vloge, vložene v marcu 2025, pravice, ki že obstajajo, pa bodo samodejno usklajene, tako da nove vloge niso potrebne.

Invalidnine in dodatek za pomoč in postrežbo

S 1. marcem 2025 se bodo za 1,9 odstotka zvišale tudi invalidnine za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo.

S 1. januarjem 2025 so se za 4,5 % zvišale tudi pokojnine in drugi prejemki. Zagotovljena pokojnina in zagotovljena vdovska pokojnina zdaj znašata 781,94 €.

Po objavi novice so se na facebooku odzvali nekateri državljani, ki nad novico niso bili navdušeni. Objavljamo nekaj odzivov:

• »Navadnim državljanom delite drobtinice, elita na oblasti pa si je priskrbela vrhunske plače.«;

• »To je brezveze sam. Ob tem si lahko samo žalosten. Tisti, ki imajo že sedaj veliko, bodo imeli še več, ostali se bomo pa prebijali iz meseca v mesec in premlevali, kaj bomo kupili in kako bomo plačali položnice. Otroški dodatek pa še za ene dobre adidaske ni dovolj. Ni čudno, da več kot pol študentov dela, da zasluži.«;

• »Glede otroških dodatkov bi si lahko za zgled vzeli našo sosedo Avstrijo«;

• »Preživnina mi je zrasla iz 161,5 na 163 evre.«;

• »Verjamem, da to reši vse podražitve. Ena pašteta bo očitno rešila vse.«;

• » Ljudje na pragu preživetja, vi pa delite drobtinice. Sram vas je lahko.«;

• Žalostno res. Dva evra na mesec več preživnine na otroka.«.

Nekateri pa tudi predlagajo, da bi »otroški dodatek moral biti za vse otroke enak. Če država da nekaj za otroke, zakaj bi dala enim več kot drugim?«. Spet drugi pa menijo, da bi morali zdravi ljudje bolj zagristi za delo kot pa da »grizejo socialko«