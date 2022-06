Višje obrestne mere za depozite?

Čeprav so obrestne mere za depozite še vedno nizke, bi slovenske banke lahko zaradi euribora zvišale obresti na varčevanja oziroma depozite. Posamezne banke smo vprašali, kdaj bi lahko začeli nagrajevati varčevalce z višjimi obrestnimi merami in za koliko bi jih lahko povišali.

Če imate 10.000 evrov depozita in se odločite za dobo vezave 24 mesecev, so obrestne meri kljub pozitivnemu euriboru še relativno nizke – od 0,1- pa do 0,15-odstotne (podatki stari dober mesec dni, vzeti iz ZPS), kar bi pomenilo, da v najboljšem primeru v dveh letih privarčujete 30 evrov. Če vam jih inflacije ne požre.

Kdaj bi se obrestne mere za depozite lahko dvignile? In za koliko? Objavljamo odgovore posameznih bank

Banke so bile s svojimi odgovori skope in očitno še ne razmišljajo o višjih obrestnih merah. Morda bi se te lahko spremenile konec leta in bi lahko bile višje, ko bodo znane odločitve Evropske centralne banke.

Addiko Bank: »Cene svojih produktov in storitev prilagajamo razmeram na trgu in svoji poslovni strategiji in tako bo tudi v prihodnje. Addiko banka je specialist za gotovinske kredite in v svoji ponudbi nimamo stanovanjskih kreditov. Gotovinski krediti so na voljo po fiksni obrestni meri.«

Gorenjska banka: »Banka prilagaja obrestne mere depozitov razmeram na trgu, ki so odvisne tudi od monetarne politike Evropske centralne banke.«

Intesa Sanpaolo Bank: »Trenutno še ne razmišljamo o povišanju obrestnih mer za depozite in varčevanja.«

Nova KBM: »Pozorno spremljamo razmere na trgu in jim prilagajamo naše poslovne odločitve.«

Nova Ljubljanska banka: »Spremljamo razmere na trgu, izvajamo interne analize stroškov in skladno s tem oblikujemo cenovno politiko. Odzivali se bomo glede na napovedi oziroma odločitve ECB ter glede na razmere na finančnih trgih.«

Banka Sparkasse: »Odzivamo se na čedalje težje razmere na trgu in smo že ponudili ugodnejše obrestne mere na depozite, daljše od šest mesecev. Prav tako ne zaračunavamo ležarin na depozite fizičnim osebam. Naše komitente pa nagrajujemo s t. i. nagrado za zvestobo z dodatnimi popusti od 0,5 do 15 % pri stroških mesečnega vodenja transakcijskega računa.«

UniCredit Bank: »Pozorno spremljamo razmere na finančnih trgih. Obrestne mere za stranke izražajo okoliščine, s katerimi se srečuje banka pri upravljanju likvidnosti. V tem trenutku ostajajo obrestne mere za varčevalne produkte nespremenjene, seveda pa bo banka prilagodila ponudbo v skladu z razvojem dogodkov v našem okolju.«