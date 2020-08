Višje cene hrane, a marsikaj se je tudi pocenilo

Slovenija je avgusta tako na mesečni kot na letni ravni zabeležila 0,1-odstotno deflacijo. K letni deflaciji so največ prispevali cenejši naftni derivati, k mesečni pa nižje cene oblačil in obutve, je danes sporočil državni statistični urad.



Avgusta lani je bila rast cen življenjskih potrebščin na letni ravni 2,3-odstotna. Potem ko je bila lani povprečna 12-mesečna rast cen 1,7-odstotna, je bila avgusta letos pri 0,7 odstotka.



Blago se je v letu dni pocenilo povprečno za 1,2 odstotka, pocenile pa so se vse vrste blaga: poltrajno blago za 2,9 odstotka, trajno blago za 0,9 odstotka in blago dnevne porabe za 0,7 odstotka. Cene storitev so se v tem obdobju v povprečju zvišale za 1,6 odstotka.



Cenejši naftni derivati so k letni deflaciji prispevali 1,1 odstotne točke. Cene goriva in maziva za osebna vozila so se znižale povprečno za 21,2 odstotka, pri čemer so bile cene bencina za 23,1 odstotka nižje kot pred letom dni, cene dizelskega goriva pa za 19,5 odstotka. Cene tekočega goriva so se znižale za 15,9 odstotka.



Na drugi strani so letno deflacijo za 0,5 odstotne točke znižale višje cene hrane. Hrana se je v letni primerjavi avgusta namreč podražila za 3,8 odstotka. Za 0,3 odstotne točke so letno deflacijo ublažile še za 3,5 odstotka dražje raznovrstno blago in storitve.

Nižje cene oblačil in obutve

K mesečni deflaciji pa so 0,1 odstotne točke prispevale 1,5 odstotka nižje cene oblačil in obutve. Enak delež so k deflaciji prispevale še preostale avgustovske pocenitve.



Deflacijo v avgustu so za 0,1 odstotne točke medtem znižale višje cene hrane. Hrana se je v mesečni primerjavi podražila za 0,3 odstotka.



Tudi merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin je Slovenija avgusta beležila deflacijo, bila je 0,7-odstotna. Avgusta lani je bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom, 2,4-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 0,6-odstotna, v istem obdobju lani pa 1,8-odstotna. Mesečno se po tej meritvi cene niso spremenile.



Blago se je v letu dni pocenilo za 2,1 odstotka. Cene poltrajnega blaga so se znižale za 3,1 odstotka, cene blaga dnevne porabe za 2,1 odstotka in cene trajnega blaga za 0,8 odstotka. Cene storitev so se v primerjavi z lanskim avgustom v povprečju zvišale za 1,5 odstotka.