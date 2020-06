Virusna bomba tiktaka med mladino

Hrvaška pleše z virusom

CROPIX - FOTO AGENCIJA V Zrćah o odpovedi zabav na razmišljajo. FOTO: Cropix

Vnosi iz tujine



Iz tujine je bilo junija v Slovenijo vnesenih 44 primerov okužbe z novim koronavirusom. In sicer 16, največ, iz Srbije, 15 iz Bosne in Hercegovine, 6 s Kosova in po ena iz Rusije, Kazahstana, Švedske, ZDA, Hrvaške, Avstrije in Nemčije.



Mladi največji problem

GETTY IMAGES Poroke se ne spominjajte po novem koronavirusu. FOTO: Getty images

50 in ne več 500 ljudi je nova omejitev gibanja.

Z aplikacijo v boj proti virusu



Vlada je v nedeljo potrdila predlog četrtega protikoronskega zakona, v katerem je predvidela tudi zagon aplikacije za pametne telefone, s pomočjo katere bi njene uporabnike anonimno opozarjala, da so bili v stiku z nekom, ki je okužen z novim koronavirusom. Aplikacija bi bila prostovoljna, razen ko je oseba potrjeno pozitivna na virus oziroma ji je bila odrejena karantena. Zaznavala bi vsak stik z drugim telefonom, ki bi imel prav tako naloženo aplikacijo, če bi se srečala na razdalji, krajši od 1,5 metra, in bi bila v stiku dlje kot 15 minut. Ti podatki bi se v celoti anonimizirani zapisovali v bazo stikov.

Zdaj gre pa zares. Tako bi lahko po večjem številu novoodkritih okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem v zadnjih dneh strnili včerajšnje besede vladnega govorca za covid-19. Ta ni varčeval z ostrimi besedami pri opisu obvladovanja okužbe pri naših južnih sosedih pa tudi pri nas in napovedal skrbi za marsikaterega Slovenca, ki si želi tudi letošnji dopust preživeti na hrvaški obali. »Počakali bomo na današnje uradne številke, ki prihajajo s Hrvaške, ampak če trendi držijo, potem bo jutri Hrvaška presegla kumulativno vrednost zadnjih 14 dni in bo imela že več kot 10 okuženih na 100.000 prebivalcev,« je bil jasen in dodal, da bo Slovenija že danes prisiljena Hrvaško umakniti z zelenega seznama tako imenovanih varnih držav. Skratka, pristala bo na rumenem seznamu, ki pomeni predvsem poziv k dodatni previdnosti vsakomur, ki se odloča, da bo tja odšel ali je že tam. Da se ob prvih znakih okužbe takoj odpravi k zdravniku.»Kar preseneča, je, da se je Hrvaška odločila za korak, ki ga Slovenija ni naredila. Odprla je namreč nočne klube in diskoteke. Rajanje v odprtih in zaprtih prostorih je dovoljeno in je zelo pogosto. Vstopnice za prireditev na plaži Zrće na otoku Pagu je pokupilo največ Slovencev in Slovenk, kar je nerazumljivo in nerazumno za državo, ki trenutno predseduje Evropski uniji,« je bil kritičen Kacin in hkrati nadaljeval: »Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška sprejela nekatere ukrepe, da bo zamejila širitev, da se bo odrekla nočnemu programu, ki je povsod doslej dokazal, da je to glavno žarišče.« Organizatorji zabav na plaži Zrće zagotavljajo, da bo za varnost obiskovalcev ustrezno poskrbljeno, saj prireditve potekajo na prostem, prostora pa je tudi dovolj, da lahko obiskovalci ustrezno vzdržujejo predpisano fizično razdaljo. Oziroma, kot so dejali, so lahko v klubih v Zrćah prav tako varni, kot ko gredo v trgovino, uporabljajo javni prevoz, prenočijo v hotelu ali se odpravijo na plažo.Nič kaj pa ni spodbudna včerajšnja presenetljiva napoved hrvaških oblasti, da so »v fazi plesa z virusom«, to je o odprtju meje z Bosno in Hercegovino, pa četudi tam že nekaj dni na novo odkrijejo več kot 100 okuženih na dan. To seveda pomeni odpravo obvezne 14-dnevne samoizolacije za tiste, ki pridejo iz BiH. Proti strahu o vnosu okužbe iz Slovenije in drugih držav na Balkanu v zadnjih dneh niso imuni niti Avstrijci. Tamkajšnji mediji mirijo, da je potovanje skozi našo državo še vedno mogoče, a da postanki pri nas niso zaželeni.Epidemiološka slika se sicer v zadnjih dneh slabša tudi v Sloveniji. V nedeljo so pri nas odkrili (le) štiri nove okužbe, kar je res za deset manj kot v petek in za pet manj kot v soboto, a v oči bode podatek, da se je samo v prejšnjem tednu na novo okužilo 64 ljudi. Zato je vlada na včerajšnji dopisni seji omejitev zbiranja s 500 ljudi znižala na 50. Izjeme bodo prireditve z dovoljenjem NIJZ, za katere bodo organizatorji lahko zagotovili upoštevanje varnostne razdalje med obiskovalci. Kacin je pojasnil, da analiza starosti okuženih jasno pove, kje so se družili. »Mladi so se družili na zasebnih zabavah, na katerih so bili udeleženi tudi gostje iz tujine,« je povedal in opozoril, da je prav ta generacija največji problem: »Tukaj smo najmanj učinkoviti. Vse okužbe so zdaj praviloma potrjene med bistveno mlajšimi. In ker ta generacija noče priznati, da je zbolela, in skriva simptome in težave, lahko mimogrede okuži druge.«O tem, kaj nova omejitev zbiranja pomeni za organizacijo porok, pa je Kacin dejal, da je odločitev vsakega posameznika, ali je dogodek možno izpeljati v skladu z omejitvami in priporočili, sam bi predlagal omejeno število gostov in da dogodek mine brez gostov iz rizičnih skupin. »Poroka z okužbo zagotovo ni najboljši spomin,« je ob tem dejal. Sicer pa je hkrati z omejitvami treba povečati učinkovitost nadzora nad izvajanjem karantenskih odločb. »Ta je absolutno nezadostna,« je ocenil. Kritičen je do majhnega števila nadzorov zdravstvenega inšpektorata, kar je označil za nedopustno. »Morda bo kakšen minister zelo nesrečen, ampak jaz bom še enkrat povedal. Nedopustno majhno število nadzorov je bilo izvršeno s strani inšpektorata,« je bil kritičen. Prav zato je ministrstvo za notranje zadeve v nedeljo ponudilo pomoč pri obiskovanju oseb, ki jim je bila določena karantena, in kontroliranju, ali se zadržujejo v osamitvi. To je sicer pristojnost zdravstvenega inšpektorata.