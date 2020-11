Virus stiska Slovenijo: umrlo je 41 oseb

V petek so v Sloveniji opravili 6675 testov na novi koronavirus, pozitivnih pa je bilo 1731 vzorcev (25,9 odstotka). Dan prej je bilo 5762 testov, pozitivnih pa 1508 (26,2 odstotka).



V zadnjih 24 urah smo zabeležili 41 smrti ali tri več kot dan prej. V zadnjem tednu je umrlo 234 oseb, ki so imele covid 19, v 14 dneh pa kar 427. Od začetka epidemije je v Sloveniji umrlo 765 oseb, kar pomeni, da je skoraj 56 odstotka vseh pokojnih v Sloveniji, ki so bili okuženih z novim koronavirusom, umrlo v zadnjih 14 dneh.



Po uradnih podatkih je zasedenih 1224 bolnišničnih postelj (25 več kot dan prej), 206 oseb (+ 6) pa potrebuje intenzivno zdravljenje.



Da bi zajezili širjenje koronavirusa, je vlada vnovič zaostrila ukrepe. Nekateri so že stopili v veljavo, drugi šele bodo s ponedeljkom.