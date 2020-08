Virus se širi, objavljeni zadnji podatki za Slovenijo

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah brez dodatnih okužb



V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer so v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni stanovalki, so v soboto odvzeli brise 27 stanovalcem z istega oddelka in šestim zaposlenim. Rezultati vseh teh brisov so bili negativni. Danes zjutraj so odvzeli brise pri 33 zaposlenih, ki so imeli v zadnjem mesecu kakršnekoli kontakte s stanovalko, ki je potrjeno okužena. Rezultate pričakujejo zvečer, je povedala direktorica doma Gordana Drimel. Potrjeno okužena se sicer zdravi na infekcijski kliniki.



STA

V soboto je bilo na prisotnost novega koronavirusa testiranih 382 ljudi, pri 15 je bil test pozitiven (za primerjavo: prejšnjo soboto so odkrili šest novih okužb, takrat je bilo tudi nazadnje, da smo imeli enomestno število novopotrjenih primerov v enem dnevu). V bolnišnicah se zdravi 17 ljudi, od tega štirje na intenzivnem oddelku, eden več kot v petek.Največ primerov so v soboto potrdili v ljubljanski občini (sedem okužb), dve v občini Tržič, po eno pa v občinah Koper, Žiri, Vodice, Trbovlje, Celje in Šmarje pri Jelšah.Doslej so v Sloveniji potrdili 2416 primerov okužbe. Aktivnih primerov je 236 (šest več kot včeraj). Število smrtnih žrtev ostaja 129. Incidenčno število (povprečno število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh) se je z 10,97 dvignilo na 11,26.