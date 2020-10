Virus ne popušča, danes naj bi bil novi rekord

Današnje številke novookuženih bodo podobne kot pretekle dni, je v pogovoru na Prvem programu Radia Slovenija razkrila infektologinja in vodja svetovalne skupine za covid 19Preberite tudi:Včeraj so sporočili, da so dan prej odkrili 745 novih okužb, predvčerajšnjim pa 707. To je bil velik skok, saj je bila v dneh pred tem številka okužb med 350 in 411.Po neuradnem poročanju Siola je bilo v četrtek pri nas potrjenih 834 novih okužb z virusom sars-cov-2.Doslej so od začetka epidemije pri nas potrdili 10.683 okužb, trenutno je aktivnih 4818 primerov. Umrlo je 176 ljudi. Incidenca 14-dnevne pojavnosti na 100.000 prebivalcev je 230.Predvidoma okoli 11. ure bo tiskovna konferenca vladnega predstavnika za covid-19. Spremljali jo boste lahko tukaj: