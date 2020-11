Virus ne izbira: udaril tudi v SDS

Danijel Krivec, poslanec SDS. FOTO: Uroš Hočevar

Kot so sporočili iz SDS, je vodja poslanske skupinebil v petek, 13. novembra 2020, pozitiven na testu za novi koronavirus. Krivec je bil sicer od srede, 11. novembra 2020, v samoizolaciji, saj je bila na testu pozitivna že njegova žena, ki se je okužila na delovnem mestu. Sporočili so še, da se počuti dobro, znakov okužbe ne kaže, po priporočilu epidemiologov pa do nadaljnjega ostaja v samoizolaciji.Krivec je sicer še eden v vrsti politikov, ki so se okužili z novim koronavirusom. Med njimi so bili do zdaj poslanec Levice, poslanec SD, pa tudi minister za zunanje zadeveV petek so v 6675 testih potrdili 1731 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1224 bolnikov s covidom 19, kar je 25 več kot dan prej. V enotah intenzivne terapije so jih je zdravili 206 oz. šest več kot v četrtek. Umrlo je 41 bolnikov s covidom 19, trije več kot v četrtek.