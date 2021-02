Virtualna resničnost na Ptujskem gradu

Treba bo virtualno obleči in opremiti vojaka

Virtualni vojščak v muzeju na Ptuju. FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

PTUJ -- V okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, sofinanciranega s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, je nastal projekt Living Castles, mreža »živih« gradov. Kot oblika trajnostnega turizma je namenjen ohranjanju in promociji kulturne dediščine.Skupna blagovna znamka zveze gradov in dvorcev bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen čezmejni turistični produkt Slovenije in Hrvaške. V to povezavo so vključeni Ptujski grad, dvorec Rakičan, Celjski grad, Stari grad Varaždin, Grad Čakovec, Grad Veliki Tabor in Dvorec Oršić iz Gornje Stubice.Preko projekta pristojni iščejo rešitve, kako s sodobno tehnologijo obogatiti ponudbo in obiskovalcem nuditi boljšo doživljajsko izkušnjo. ZRS Bistra Ptuj je tako v okviru projekta nabavila pametna očala z razširjeno resničnostjo, ki bodo na voljo obiskovalcem Ptujskega gradu. Obiskovalci, ki si bodo nadeli pametna očala Epson, bodo pred seboj zagledali hologram, ki bo prikazoval vojaka. Vojaka bo treba pravilno obleči in opremiti s pravilnim orožjem. Očala bodo na razpolago v stari slavnostni dvorani romanskega palacija, kjer je na ogled zbirka orožja nacionalnega pomena. Aplikacija bo na voljo v slovenščini in angleščini.»V Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož smo veseli sodelovanja v projektu in še bolj nove pridobitve. Ptujski grad bo s pametnimi očali z razširjeno resničnostjo pridobil dodatno ponudbo, ki bo zanimiva tako za mlade kot starejše obiskovalce. Nove tehnologije so pri prikazovanju kulturne dediščine dobrodošle in so dodana vrednost, na nek način tudi nuja v trenutku časa. Napredek tehnike ter uporaba informatike je tudi muzejskemu delu razširilo možnosti oziroma zmožnosti in spremenilo vlogo ter pomen muzejskega dela. Na vseh področjih muzejskega delovanja, še posebej pa na področju digitalizacije.S pomočjo digitalizacije bo tudi kulturna dediščina obogatena, zanimivejša in še bolj dostopna vsem obiskovalcem,« je povedal, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, in dodal: »Očala bodo v rabi, ko bodo razmere in ukrepi povezani z novim virusom to dopuščale.«Z izvajanjem projekta se je pričelo oktobra 2018, zaključil pa se bo do konca septembra letos. V projektu sodeluje osem partnerjev: Medžimursko veleučilišče v Čakovcu kot vodilni partner in projektni partnerji Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojna agencija Savinjske regije, Mestni muzej Varaždin, Muzej Medžimurja Čakovec, Muzeji Hrvaškega Zagorja in podjetje Proteus.