Viri na mariborski univerzi se čudijo ministrici: Naj zdaj kar nekoga izpišemo?

»Ministrica Emilija Stojmenova Duh pritiska na ustavno avtonomno univerzo, to je nedopustno,« pravijo naši viri. Na mariborski univerzi naj bi zaradi javno izrečenih kritik v primeru Tayre Barada čutili pritisk, da ravnajo nezakonito. »Progam na športu je poln, naj zdaj nekoga izpišemo, da bo dobila Barada mesto,« se še sprašujejo naši viri in dodajajo, da je Stojemenov Duhova ministrica 24 ur na dan. Je del vlade, zato njene nedavne izjave ne predstavljajo le njenega osebnega mnenja.

Ministrica je s svojimi izjavami dala jasno vedeti, da bi morala fakulteta v primeru športnice narediti izjemo in najti rešitev, da bi se lahko Barada vpisala na mariborsko fakulteto. Pred dnevi je na svojem Facebook profilu zapisala, da to, kar se je zgodilo z Barado, ni prav, pa če še dobi toliko pozivov s strani Univerze v Mariboru, da je univerza avtonomna in da se politiki ne smejo vmešavati.

Ministrica se ne da

»Ne bom se vmešavala. Lahko pa imam svoje mnenje. In moje mnenje je takšno, da bi se zadeva lahko rešila drugače. Da bi Tyra Barada lahko dobila priložnost in opravila test kasneje (skupaj z ostalimi, ki so imeli opravičljiv razlog za to, da so zamudili vnaprej določena termina). Da bi se lahko vpisala na študij na univerzi v svojem rodnem mestu. Da bi lahko še naprej zastopala Slovenijo,« je zapisala Stojmenova.

Ministrica je še zapisala, da »eh, Maribor moj. Ne potrebujemo mi zunanjega sovražnika. Smo sami sebi dovolj sovražni, da vedno znova poskrbimo, da bomo vsak potencialni razvoj pravočasno ustavili. Da bomo vsak talent in potencialni kader pravočasno nagnali. Da bomo vedno znova poskrbeli, da bomo postavili ovire vsakemu, ki si želi in zmore več od povprečja.«

Na koncu je še dodala, da upa, da se mladi športnici ni vse skupaj preveč zamerilo in da ji bo študij v veselje, da boš uspešna. »Ne glede na to, za koga boš tekmovala, bom navijala zate in se veselila vsakega tvojega uspeha. Oprosti, ker ti nisem znala pomagati.«

Rektor o kršitvi varstva osebnih podatkov

Stojmenov Duhova je prvič javno kritizirala mariborsko univerzo septembra, takrat se je na njene izjave odzval rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič. V izjavi za javnost je zapisal, da se z javnim problematiziranjem vpisnega postopka vrši pritisk z namenom izsiliti diskriminatorno in nezakonito ravnanje v individualnem postopku. »Verjamem, da bodo pristojni organi po svoji uradni dolžnosti presodili, ali je pri tem šlo za kršitev zakona o varstvu osebnih podatkov in ali je pri tem mogoče prepoznati tudi elemente koruptivnih dejanj nosilcev političnih funkcij,« je zapisal Kačič.

Spomnimo, Tyra Barada se zaradi nastopa na Evropskih igrah in na Svetovnem prvenstvu ni mogla udeležiti preizkusa motoričnih sposobnosti na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Ker se preizkusa ni udeležila, je ostala pred vrati mariborske fakultete. Zdaj bo študirala v Nišu.