Violeta Tomić zgrožena: Sklepam, da je družbeno sprejemljivo ustrahovanje ljudi, njihovih družinskih članov in sodelavcev

Violeta Tomić nekdanja poslanka Državnega zbora Republike Slovenije je v teh dneh prejela sklep v katerem je okrajna državna tožilka ugotovila: »Glede na to, da pošiljka z neznano tekočino ni vsebovala nevarnih snovi, ki bi lahko škodila zdravju in telesni celovitosti ljudi...zato ni podan utemeljen sum, da je neznani storilec storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 1.odstavku 314.čl.KZ-1 in sem kazensko ovadbo zavrgla.«

Gre za sklep, ki se nanaša na prejemanje groženj na sedež stranke v kateri je delovala Tomićeva, prejeli so neznani prah, ki se je izkazal za moko in neznano tekočino, ki prav takon ni vsebovala nevarnih snovi. Sklep jo je milo rečeno presenetil in vse skupaj je objavila na svoji facebook strani.

»Torej sklepam, da je družbeno sprejemljivo ustrahovanje ljudi, njihovih družinskih članov in sodelavcev. Pa vas vprašam. Kdo mislite, da te zapore ceste, mobilizacijo gasilcev in policije, laboratorijske analize...plačuje??? Denar in delo teh kadrov bi veliko koristneje uporabili drugje. Zato bi bilo smotrno storilce najti in sankcionirati. Če bi plačali zapitek, bi se ustavili. Tako pa so na varni strani.«