Vinsko trto so zamenjali z damjaki

V dneh, ko se tudi v Radgonsko-Kapelskih goricah počasi končuje letošnja trgatev, so svojo družinsko trgatev, ki je predvsem namenjena veselemu druženju sorodnikov in prijateljev, opravili tudi pri družini Vide in Borisa Križaniča ter njunega sina Marka, ki imajo domačijo in vinograd v Rozmanovi ulici v Gornji Radgoni. Križaničevi so do lani imeli večji vinograd, a so ga večji del izkrčili, saj gospodar Boris pravi, da od njega ni koristi.

Gospodar je z zadovoljstvom objel mlada pütarja.

»Delo, ki ga vložiš v obdelavo vinograda, nato pa še stroški škropiv gotovo niso poplačani. Prav zato smo se odločili, da večji del posajene trte izsekamo. Prostor, kjer je rasla, smo namenili za travnik, kjer se zdaj pasejo damjaki. Živali imajo velik prostor v ograjenem delu gozda, ki je tik ob hiši. Ker sem član zelene bratovščine, imam rad živali,« pravi gospodar Boris, ki je dodal, da so del vinograda ohranili zato, da lahko vsako leto pripravijo druženje sorodnikov, sosedov in prijateljev ob trgatvi. Ker je trt malo, hitro potrgajo grozde, zato ostane več časa za druženje, ki se odvija ob dobrotah, ki jih pripravi gospodinja Vida.

Gospodar Boris je skrbel predvsem za mletje in stiskanje grozdja.

Ob bogati pojedini pa je gospodar Boris beračem ponudil vinsko kapljico lanskega letnika, ki jo je izšolal iz istega vinograda. Kot sta še povedala Vida in Boris, jima to srečanje veliko pomeni, posebno zato, ker se ljudje premalo srečujemo in pogovarjamo.

Jagode kar deževale

Na slovenskem podeželju trgatev sodi med prave kmečke praznike. Pri vinogradnikih, ki dajo kaj nase, se zberejo svojci, sorodniki, prijatelji in sosedje, ki malo delajo, večinoma pa trgatev izkoristijo za druženje. Pri Križaničevih so se spomnili tudi, kako so tovrstne trgatve potekale v preteklosti. Še najbolj je nekaterim v spominu ostalo pobiranje jagod, ki so zrele odpadale na tla. Že pred trgatvijo, zlasti če je bilo vetrovno, so jagode odpadale.

Grozdje modre frankinje je letos zelo zdravo. Fotografije: Ludvik Kramberger

»Še najbolj so odpadale, če je trto zajela močna slana. Ko si se dotaknil groza, so jagode kar deževale na tla. Ker se je reklo: 'Iz jagod teče', so morali berači pobrati sleherno jagodo. To je bilo zamudno opravilo, obenem pa tudi boleče za križ,« se spominja 85-letni sosed Ludvik.

Ko si se dotaknil grozda, so jagode kar deževale na tla.

Ob tokratni trgatvi so v vinogradu Križaničevih, prav v deželi janževca in radgonske ranine, pobrali pridelek modre frankinje, in ni bilo treba pobirati jagod, ki bi padale na zemljo ob trsu. Lepo in zdravo grozdje, ki raste tik ob njihovi hiši, je bilo pravo zadovoljstvo in veselje trgati. Prav zato je bila trgatev hitro končana. Kot je dejal Boris, je zanj in za njegovo družino to pravi praznik.

»To je pravzaprav edini dan, ko se lahko skupaj poveselimo,« je dejal razpoloženi gospodar Boris, ki je odličen pintar, sodar, in zato je razumljivo, da vino v njegovi kleti zori v hrastovih sodih.