Vinsko lentanje: ognjemet zamenjali vrhunski vinarji in sproščeno druženje

Kdo še pogreša ognjemet? Festival Lent je danes morda res videti precej drugače kot pred leti, ko se je na Lentu med čevapčiči trlo na tisoče obiskovalcev, a po prenovi najstarejšega dela Maribora nabrežje Drave vse bolj postaja nova mestna dnevna soba, kjer se meščani radi sproščajo na številnih srečanjih ob izbrani štajerski kapljici.

Vida Tement, lastnica priljubljene vinoteke LeVino, in Jure Struc, direktor Zavoda za turizem

Tik ob najstarejši trti, najbolj cenjeni mestni znamenitosti, je zaživel trg, ki je v festivalskih dneh dobil žlahtno vsebino. Tam je potekalo Vinsko lentanje, serija večernih vinskih dogodkov, na katerih so se ljubitelji odlične kapljice ob Guinnessovi rekorderki družili s priznanimi štajerskimi vinarji, poskušali njihove najboljše pridelke in se prepuščali prijetnemu vzdušju nočnega utripa. Če na mariborski sceni kaj veljaš, si se tam pokazal vsaj enkrat. Na dobro obiskanih vinskih večerih je sodelovalo več kot 30 vinarjev iz vinorodne regije Podravje.

V vrvež festivalske vročice sta se pomešala tudi poslovnež in brat mariborskega župana Marko Arsenovič in žena Tina.

Nabor vinarjev je bil imeniten, na seznamu pa imena, kot so Valdhuber, Doppler, Hlade, Pliberšek, za razvajanje so poskrbeli tudi številni mojstri kulinarike. Zelo v duhu vizije nove vinske kulture v mestu, ki stavi mnogo manj na ekscesno popivanje in bolj na kakovostno druženje in podporo lokalnim vinogradnikom.