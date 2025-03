Vinski vitezi so dvaindvajsetič svečano obrezali vinsko trto v Pečarovcih

Podobno kot že dobri dve desetletji, na prekmurskem hribčku, kjer si nekako roko podajata Goričko in ravninski del Prekmurja, proti reki Muri, v Pečarovcih, majhnem in simpatičnem naselju, je minuli četrtek spet bilo veselo in prijetno v družbi vinskih vitezov, domačih kulturnikov in ljubiteljev vina. Na obronkih Goričkega, v občini Puconci namreč vsako leto, drugi četrtek v marcu, z veliko simbolike organizirajo svečano viteško rez trte Ranina. Gre za edino avtohtono sorto v Pomurju, ki je bila ob priliki vinskega viteškega srečanja pred 22 leti simbolno posajena pred gostilno Zelko in domačo cerkvijo, v samem vaškem jedru. Od takrat se vsako leto ob trti zberejo redovniki, pripadniki Evropskega reda vitezov vina, Legature za Pomurje in Slovenskega reda vitezov vina, Omizja za Pomurje ter številni domačini. In tudi tokrat so ji namenili nekaj besed zahvale in časti, domači župnik Ivan Kranjec je blagoslovi njen bodoči rod in letino, strokovnjaki so jo primerno in strokovno obrezali, pevke pa so dogodek popestrile z lepo domačo in vinsko pesmijo.

FOTO: Oste Bakal

Poleg obeh viteških redov sta v pripravi in izvedbi tudi tokratne svečanosti sodelovali Krajevna skupnost Pečarovci, občina Puconci, župnija Pečarovci in gostilna Zelko kot domačin srečanja in ponudnik domačih kulinaričnih dobrot in vin, kar so stregli bodoči natakarji iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Oba viteška reda vino častita kot žlahtni napitek in širita njegov sloves, zavzemata se za kulturo pitja vina, za etične vrednote, odnos do domovine, duhovno odličnost, plemenitost duha, človekovo dostojanstvo ter za mir in prijateljstvo. Prispevata pa tudi k ohranjanju pomena vinogradništva in vinarstva v Sloveniji in Pomurju.

Letošnjo že 22. svečano viteško rez, katero je povezoval vitez Peter Kirič, sta opravila po dva viteza iz obeh redov (iz slovenskega: Lojze Filipič in Gorazd Kovačič, ter evropskega: Štefan Krampač in Jože Puhan), že drugič pa sta sodelovala domača vinogradnika Franc Zelko in Milan Ficko.

FOTO: Oste Bakal

Tokratno svečanost so s svojo prisotnostjo med drugimi počastili: prvi legat Legature za Pomurje v Evropskem redu Ignac Rajh (žal drugi legat Andrej Šajnovič, zaradi osebnih – zdravstvenih težav, ni več zraven, kar so številni obžalovali, a je le zdravje na prvem mestu, op.p.) ambasador reda in konzul omizja za Pomurje v Slovenskem redu Štefan Pavlinjek in Zlatko Borak, sedanji in prejšnji župan občine Puconci Uroš Kamenšek in Ludvik Novak, predsednik Krajevne skupnosti Jože Rituper, predsednica TKŠD Pečarovci Danica Kardoš, duhovnik Ivan Kranjec..., in seveda domače pevke iz pevskega zbora Lenčice, ki so pod vodstvom Mihaele Copot, zapele nekaj pesmi, tako na prizorišču kot pri skupnem kosilu v notranjosti gostinskega lokala Zelko.

FOTO: Oste Bakal

Sicer pa, glede na to, da je kakovostna rez trte izjemnega pomena za njen nadaljnji razvoj in predvsem za njen »jesenski donos« niti ne preseneča, da vinogradniki vse bolj skrbijo za pravilno rez. In tukaj se vključujejo tudi vinski vitezi, ki so vedno na razpolago, poleg za svetovanje o šolanju in kulturni pitja vina, tudi za prikaz pravilne rezi trsov. Tako tudi Društvo Evropski red vitezov vina, Konzulat za Slovenijo, Legatura za Pomurje ter Združenje slovenskega reda vitezov vina, omizje za Pomurje, sodelujejo pri tem, kar se je ponovilo že dvaindvajsetič, kot marsikje po pomurski regiji, kamor jih pri rezi povabijo.