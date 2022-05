Vinski vitez Jože postal prvi legat

V knežjem mestu bo v soboto, 14. maja, celodnevna viteška slovesnost, ki jo podpirata MO Celje in njen župan Bojan Šrot. Na dogodku bodo uradno oznanili, da je viteško omizje za celjsko pokrajino prejelo status viteške legature z vsemi elementi organiziranosti viteškega Konzulata OEVE (Ordo Equestris Vini Europea) za Slovenijo, kar omogoča formalni status z dovolj kompetentnimi člani (udi), sedanji vodja omizja Jože Tominšek pa je pridobil status prvega legata.

Izvedli bodo viteško povorko, vse protokolarne in redovne slovesnosti pa v stolni cerkvi sv. Danijela. Tam bodo opravili tudi osrednji program, bogoslužje, viteško proceduro ter ceremonial ob ustanovitvi Celjske viteške Legature (CVL) in razvitju prapora CVL, podelitev viteških časti.

V letu 2020 imenovani prvi legat za CVL Jožef Tominšek v avstrijskem mestu Rust bo to častno in zavezujočo funkcijo potrdil pred vsemi udi domače legature in gosti iz več evropskih dežel. S Tomiškovim imenovanjem je celjsko viteško omizje izpolnilo vse pogoje za imenovanje nove legature v Sloveniji, s tem pa se zaključuje krog preoblikovanja iz te vrste organiziranosti.

V Celjskem domu se bodo predstavili meščanom ter prikazali organiziranost in poslanstvo v zvezi z vinom, vinsko in občo kulturo. Na viteškem krogu bodo razglasili novo viteško vino letnika 2022. Tominšek nam je povedal, da mu »pomeni podelitev naziva 1. legat Celjske legature izjemno veliko priznanje za moje dosedanje delo v redu in možnost uveljavitve Celjske legature tako v konzulatu za Slovenijo kakor tudi v širšem evropskem prostoru«. V bodoči Celjski legaturi zdaj deluje 28 članov (od okvirne kvote 35), ki prihajajo iz različnih krajev savinjske statistične regije.

Vinska viteška organizacija na Slovenskem deluje že 32 let.

Na slovesnosti bo nekaj dosedanjih udov prejelo nazive in napredovalo v višji viteški red. V 32. letu delovanja te viteške organizacije na Slovenskem je to pomembna pridobitev in potrditev odličnega sodelovanja in promocije slovenskih vin ter naše dežele.