Na krajši slovesnosti ob prvem obisku nove slovenske vinske kraljice pri vinogradnikih Šaleške doline, ki so vključeni v Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki (DVŠP), so ocenjevali vinski pridelek letnika 2021. Podelili so 93 priznanj, od tega kar 64 zlatih. Poleg tega so razglasili 14 prvakov sortnih vin ter štiri vina šampione. Priznanje za odlično kapljico tudi Jožetu Kovačiču iz rok vinske kraljice. Koristno izobraževanje Prireditev se je začela že nekaj tednov prej, ko je strokovna komisija povabila vinogradnike, člane DVŠP iz vse Šaleške doline, na ocenitev vinskega letnika 2021, med...