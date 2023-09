Vinogradniki se držijo za glavo: popoln izpad vinskega letnika

Letošnje leto vinogradnikom in drugim kmetovalcem na radgonskem območju ni bilo naklonjeno. Nekajkrat je tam klestila toča, svoje so naredile tudi druge ujme, vreme, tudi ko je bilo stabilno, pa ni bilo naklonjeno pridelku. Izpad vinskega letnika je marsikje kar stoodstoten. V družbi Radgonske gorice, kjer gospodarijo z več kot 500 hektarji vinogradov, je brez pridelka več kot deset odstotkov površin, sicer pa je v družbi skupen izpad pridelka kar 60-odstoten.

Sodi in cisterne bodo letos manj polni.

Odkupili bodo vse

Trgatev se je zamaknila za najmanj dva tedna; trgatev avtohtone sorte ranina so začeli šele 5. septembra, lani se je začela denimo 18. avgusta, a spomnimo, da je 2004. stekla komaj 27. septembra. Poleg ranine bodo radgonski vinogradniki najprej obirali grozdje sorte chardonnay, iz katerega bodo pridobili peneča se vina, zatem pa vse ostale sorte. Po besedah Boruta Cvetkoviča, ki že 17 let vodi družbo Radgonske gorice, letošnjo trgatev opravljajo stalno zaposleni, pomagajo tudi najeti delavci, obirajo pa strojno, kar počnejo že več kot 20 let.

Družba bo tudi letos odkupila vse tržne presežke zasebnih vinogradnikov s širšega območja, toda žal so številni utrpeli veliko škode zaradi toče in drugih neurij in ne bo nobeno presenečenje, če bo težko zagotoviti potrebne količine, zlasti penečih se vin in priljubljenega janževca. Družba Radgonske gorice je lani od zasebnikov odkupila več kot 1300 ton grozdja. Daljnega leta 1979 so zasebniki denimo prodali 208.506 kilogramov grozdja.

Dodajamo, da zasebniki, ki grozdje prek Kmetijske zadruge Gornja Radgona prodajajo družbi Radgonske gorice, prejmejo celotno kupnino še pred iztekom koledarskega leta.