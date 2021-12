Vino bosta poimenovala po vnukih (FOTO)

Haloze na vsakem koraku presenečajo s svojimi naravnimi lepotami in tako je tudi v občini Podlehnik. Toda domačini nimajo prav veliko časa za občudovanje svojega okolja, ampak trdo delajo v vinogradih. Na izletniški kmetiji Cestnik-Vaupotič so tako opravili trgatev, izbor renski rizling. Upali so, da bodo lahko letos izpeljali ledeno trgatev, po kateri so znani, a te so zaradi vremenskih razmer vse redkejše.

Vsa družina priskoči na pomoč. Fotografije: Osebni arhiv

Ker so bile tudi zadnje napovedi slabe, so morali pohiteti. V jeseni so pustili 600 trsov nepotrganega grozdja. Domači trgači, povabljenih ni bilo zaradi koronaukrepov, so se v vinograd odpravili že zgodaj zjutraj, ko so bile temperature še nizke. Nabrali so malo, jagod pa niso mleli, temveč so iz njih le iztisnili žlahtni sok. Priteklo je 100 litrov mošta, ki pa je bil zelo kakovosten. Če bo vino uspelo in dozorelo, ga bosta Dragica, nosilka dopolnilne dejavnosti, in gospodar Franc poimenovala po vnukih, izbor Žana-Simon.

Zlato priznanje

Na kmetiji ob Dragici in Francu živita še sinova Martin in Miha, ki je končal biotehniško šolo na Ptuju, z družino, hči Patricija pa je svojo ustvarila v Pobrežju. Dragica in Franc sta ponosna dedek in babica trem vnukom, za katere si kljub obilici dela vedno vzameta čas.

Bera je bila skromna, a kakovostna.

Šumakovega sela, kakor se po domače imenuje njihov zaselek, zakonca ne bi zamenjala za nič na svetu. To je bil tudi razlog, da sta si ob Frančevi razpadajoči domačiji začela graditi nov dom. Odkupila sta zemljo od sorodnikov, da sta lahko začela graditi hleve in kmetovati. Najprej sta začela krčiti zaraščene bregače. Postavila sta družinsko hišo in hleve, zasadila trto in delala od jutra do večera. Leta 1996 sta zasadila prvo trto.

Prihodnost vidita v turistični dejavnosti s ponudbo odličnih vin in domače bogate kulinarike. V novem, sodobnem prizidku, ki je zrasel po dolgih letih birokratskih ovir, lahko sprejmejo do 50 gostov. Ponosna sta na sinovo družino, ki je ostala doma in pomaga pri delu, Miha pa se je specializiral za suhomesne izdelke. Ponujajo kakovostna in vrhunska bela ter rdeča vina. Pečejo odličen domači kruh, najbolj so poznani po krušnem in odličnem rženem. Peče ga Franc, tudi krušno peč pripravi sam, kar je seveda najtežje.

600 trsov so pustili za pozno trgatev.

Na Slovenskih dobrotah 2021 so prejeli zlati priznanji za rženi kruh in za vino traminec – polsladki ter srebrno za jelenovo salamo. Na ocenjevanju vin v Podlehniku 2021 so prejeli dve zlati priznanji za traminec in renski rizling. V letošnjem letu so tudi prejemniki priznanja za naj izletniško kmetijo Turističnega društva Podlehnik.