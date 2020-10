Vinjeta še zadnjič? Takšne bodo v letu 2021

Od 1. decembra dalje bodo na voljo letne vinjete za 2021. To pa bo bržčas zadnjič, da bomo za vožnjo po avtocestah potrebovali vinjete, kajti nato naj bi sledila uvedba elektronskega cestninjenja.Z Darsa so nam sporočili, da bodo vinjete za prihodnje leto modre in da so trenutno v tisku. »Vinjetni sistem imamo od 1. julija 2008, cene pa so nespremenjene od 1. decembra 2013.«In koliko je treba odšteti za vinjeto? Za letno za osebni avtomobil 110 evrov, za mesečno 30 in za tedensko 15 evrov. Nekoliko nižje co cene za enosledna motorna vozila, za dvosledna pa letna vinjeta znaša 220 evrov. Vinjeta 2021 velja od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2022.Spomnimo, člani odbora državnega zbora za infrastrukturo so na seji 6. oktobra prižgali zeleno luč predlogu novele zakona o cestninjenju, ki prinaša pravno podlago za uvedbo elektronskih vinjet za osebna vozila. Imeli so sicer kar nekaj pomislekov, med drugim o načinu zaračuvanja cestnine, nadzora voznikov in učinkovitosti pregona kršiteljev.