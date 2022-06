Vinarji vse bližje fuzbalskemu finalu

Tudi drugi dan nogometnega evropskega prvenstva vinarjev, ki poteka na Češkem, se je razpletel po slovenskem okusu. Izbranci selektorja Robija Fišerja so sicer prvi tekmovalni dan sklenili z dvema pomembnima zmagama tako proti Švici kot Italiji.

Uspešni na Južnomoravskem

»Uživajte, kot to znate samo vi, bodite ekipa, mi pa bomo držali za vas pesti,« so bile zaključne besede kralja tramincev Danila Steyerja, ki je predsednik te posebne športne panoge, ki z nogometom promovira slovensko vinarstvo, kulinariko, turizem, našo državo, tudi domoljubje in odnos do slovenske zemlje.

Po obeh zmagoslavjih pa je tudi on ostal skoraj brez besed: »Brez besed sem … Ob tem, da res odlično igrate, ste resnično izvrstna klapa, ki podpira drug drugega, ste pravi ambasadorji našega vinarstva!« Omenil je tudi odlične navijače, med katerimi sta v ospredju Bogomir Valdhuber iz Svečine ter seveda Stojan Ščurek, doma s Plešivega v Goriških brdih. Stojan je oral ledino danes svetovno znanih briških vinarjev, je pa tudi na čelu dinastije Ščurkovih, kjer ima doma kar pet sinov.

Dva izmed njih, Tomaž in Nejc, sta tudi člana vinske reprezentance. Doma skrbijo predvsem za rebulo, sauvignonasse, malvazijo ter za pridelavo in distribucijo 100.000 steklenic vina, ki ga pridelajo na leto. Tu na Češkem pa Ščurkovi skrbijo za prav posebno vzdušje.

Ne prepiraj se, igraj!

»Tiho bodi, Nejc!« pa je že kmalu po začetku včerajšnje ključne tekme proti večnemu rivalu, nemškem Weinelfu, ki je odločala, kdo bo dobil lažjega nasprotnika v polfinalu, kar s tribune zakričal njegov oče. Le nekaj sekund prej je namreč mimo Nejca švignil tisti nemški napadalec, ki je tudi zadel za 1:0.

Naše vinarje krasi izjemen moštveni duh. Fotografije: Dejan Javornik

»Ne prepiraj se, igraj!« Ne le Nejc, z nekaj pretiravanja ga je slišal skoraj ves Znojmo, kjer se je igrala ta tekma.

V prvem polčasu, je pač treba priznati, so bili naši vinarji – podrejeni. Nemara sta se Nemcem obrestovala karantena in zgodnji odhod v posteljo, že ob 22. uri. Nemara so bili naši vinarji še pod premočnim vtisom prejšnjega večera. Kdo ve, resnica pa je takšna, da je v drugem polčasu, po tistem, ko je visoki Tomaž Avguštin, vinar iz Tinjske Gore, prejel rdeči karton, Nemčija zaigrala veliko slabše, in Gregor Iršič iz Žabljeka pri Laporju, kjer imajo svoje gostišče, je tik pred koncem zadel za izenačenje.

Med slovenskimi navijači je zavladalo nepopisno veselje. »Na zdravje, na zdravje, na zdravje!« je odmeval njihov bojni krik še dolgo po koncu sodnikovega žvižga. »Vino v krvi, trta v duši, mi Slovenci smo najboljši, ale, ale, ale!« pa je grmelo s tribune.

Nejc Ščurek se je mahoma spomnil pogovora z nemškim nasprotnikom, ki mu je namignil nekako takole: »Nemci imamo vse, nimamo pa tistega …« Takrat mu je pokazal na srce ter pomislil na srčnost, predvsem pa na moštvenega duha, ki ga Slovencem res ne primanjkuje.

2 2 od Ščurkovih petih sinov sta v reprezentanci.

Že včeraj se je karavana preselila naprej v Uherske Hradište, kjer bodo v polfinalu igrali, kot je rekel Danilo Steyer, »z nogometno državo, v kateri je velik pečat vtisnil tudi naš dobri prijatelj Zlatko Zahović«. Naši se bodo danes pomerili s portugalskimi vinarji. Gre za najstarejše moštvo, v katerem ima najmlajši 35 let, gre torej za izjemno izkušeno, a tudi trdo, nekateri pravijo celo umazano ekipo.