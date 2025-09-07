Vinar leta prihaja iz Sežane

Zgodba o teranu in vinogradništvu na Krasu sega daleč v zgodovino, saj je že zgodovinar Plinij pisal o zdravilnih učinkih terana, navaja namreč, da je že pred več kot dva tisoč leti živela cesarica Livia, ki je pila vino pucino (današnji teran) in dočakala visoko starost, 87 let. Vinogradništvo na Krasu se je začelo razvijati v 19. stoletju. V najmanjšem slovenskem vinorodnem okolišu Kras, ki zajema 530 hektarjev vinogradov, so Kraševci ponosni na svojega največjega svetovnega pridelovalca terana. To je zadruga Vinakras Sežana, katere zgodovina sega v leto 1947 in ki jo že 19 let uspešno vodi...