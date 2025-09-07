TERAN
Vinar leta prihaja iz Sežane
Največji pridelovalec terana na svetu je iz najmanjšega vinorodnega okoliša. Zadružno delovanje na Krasu pomeni ohranjanje tradicije, kulturne krajine, zaposlenosti in kulture.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
2.Predsednik velesile zavrnil stisk roke s prvo damo, odzivi se kar vrstijo: »Tradicija gor ali dol – zdaj si gost. Obnašaj se!«
4.Zvezdana Mlakar s šokantno izpovedjo: »Čisto blizu smo bili trenutku, ki bi bil lahko moj zadnji«