Vinar le ni kradel elektrike

Višji državni tožilec Srečko Hočevar

Snemali omrežje, ugotovili črn priključek

13.700 evrov je Elektro Celje zahtevalo od Cvetana.

Potrebno je bilo elektrotehnično znanje

»Tri desetletja že plačujem elektriko za zidanico, zato niti malo nisem posumil, da bi bilo lahko z elektropriključkom kaj narobe. Spravljene imam prav vse položnice in ves čas sem mislil, da elektriko plačujem pošteno. Potem pa iz medijev izvem, da kradem elektriko! Si predstavljate ta šok! Vse priključke so delali električarji, sam niti nisem imel dostopa do elektroomarice, niti ključa, da bi posegal vanjo. Sem pa bil tri leta ožigosan, da kradem. In to boli. To je bil res velik šok, poleg tega pa so vsi sosedje to prej izvedeli kot jaz,« je dejaliz Češnjic pri Trebelnem, ki je moral na zatožno klop trebanjskega sodišča zaradi očitkov o kraji elektrike. Dejstvo sicer je, da je bil narejen obvod mimo števca, a kdo je neupravičeno posegel v omarico in kako, ni jasno. Tudi zato je višji državni tožileczoper Cvetana umaknil obtožni predlog.»Dosedanji dokazni postopek je pokazal, da je neupravičen priklop v omarici za nov bivalni objekt nedvomno bil in da se je zato elektrika uporabljala mimo števca, a ni izkazano, da bi ga izvršil ravno Cvetan ali da bi on naročil takšno neupravičeno vezavo elektrike. Možno je tudi, da je bil ta obvod narejen že takrat, ko je bil živ še oče obdolženega, in da ga je takrat opravil električar. Morda ga je naredil celo že pokojni električar samovoljno, na kar je kot možnost nakazoval tudi Cvetan. Tako Antonu Cvetanu ne moremo očitati ne tatvine niti prikrivanja, da bi moral vedeti, da je elektrika tekla mimo števca,« je preobrat v sojenju pojasnil tožilec Hočevar. Cvetan je zdaj opran krivde, je pa novica, ki se je kot blisk razširila po Dolenjski, močno skrhala prej prijateljske odnose v vasici, ki šteje dobrih sto duš.Da je nekaj narobe z električno inštalacijo, so električarji ugotovili decembra 2017, ko so snemali nizkonapetostno omrežje, pri tem pa ugotovili, da nekaj elektrike teče mimo števcev. Ugotovili so nezakonit priklop pri Cvetanovih. Da je s tem nekaj narobe, lastnika objekta niso obvestili ne delavci Elektra Celje ne policija. To je pač izvedel iz medijev, pred tem pa so o nepravilnostih v Cvetanovi elektroomarici že veselo šušljali nekateri v vasi.»Nikoli nisem nič ukradel, niti elektrike nisem kradel. Prav tako tudi nikoli nisem bil v elektroomarici niti nisem nikogar prosil, da bi mi elektriko priklopil na črno. Me je pa že danes strah, da me bo čez 10 let spet kdo obtožil, da kradem, čeprav redno plačujem položnice. Ne vem pa, kaj so počeli električarji. Elektriko je na novo zidanico leta 1996 priključil takratni vodja izpostave Elektra Mokronog,« je na sodišču dejal Cvetan, ki ima sicer tri odjemalne števce; na hiši, kmetiji in zidanici. »Tik preden so me obtožili, nekateri pa kar obsodili, da kradem elektriko, sem plačal položnico za porabo elektrike na zidanici 28 evrov. Zanimivo, da praktično ni razlike v ceni med porabo za obdobje, ko se me bremeni, da sem kradel, s to danes,« je pojasnil Cvetan in opozoril, da je imel še eden od občanov, gre za C. J., enako »trapasto« zvezano elektriko, znašel se je tudi v kazenskem pregonu, pa je bila potem ovadba zoper njega ovržena.V zgornjem nadstropju nove zidanice od maja 2013 živi Antonov sinz družino. Ob prvi informaciji o sumih kraje elektrike je v javnost prišla tudi informacija, da naj bi Cvetanovi hladili vino, a je Boštjan na sodišču pojasnil, da ima resda manjši hladilni sistem, ki pa ga uporablja le v času fermentacije mošta, torej dva tedna na leto, zato je v času trgatve račun nekoliko višji., kontrolor za merilna mesta pri Elektru Celje, je pojasnil, da je ogled kraja nelegalnega priključka opravil skupaj z, elektromonterjem iz izpostave Mokronog. »Od štirih električnih vodnikov sta bila dva kabla naknadno priključena mimo merilne naprave neposredno na kontakt in skupaj ovita s črnim izolirnim trakom. Ko smo odklopili ta dva kabla, ki sta bila speljana mimo števca, v novi hiši ni bilo več elektrike, zato smo morali stanje takoj sanirati, da ne bi v novi hiši oziroma zidanici prišlo do škode. Je pa potrebno za tak priklop ustrezno elektrotehnično znanje. Vsi ti štirje kontakti so namreč pod električno napetostjo in tisti, ki je naknadno neupravičeno priklopil elektriko na prvi in drugi kontakt, je moral izklopiti električno energijo na transformatorski postaji za zaselek Reber ali pa to narediti pod napetostjo, kar je smrtno nevarno,« je izpostavil Petrovič in dodal, da je bilo na tem območju kar nekaj takšnih primerov nelegalnih priklopov.iz Elektra Celje, nadzorništva Mokronog, je ostro zavrnil pomisleke, da bi tak nelegalni priključek naredil Janez Vidmar, ki je bil šef nadzorništva: »Kdo od delavcev Elektra pa bi naredil priklop mimo števca? To je skregano z logiko.«Ker je torej tožilec umaknil obtožni predlog, se je sojenje končalo z zavrnilno sodbo. Elektro Celje je sicer priglasilo premoženjskopravni zahtevek v višini dobrih 13.700 evrov, po njihovi oceni naj bi namreč v nov objekt mimo števca steklo kar 72.870 kilovatnih ur, a ker na zadnji obravnavi ni bilo predstavnika podjetja, sodišče šteje, da oškodovanec ne namerava nadaljevati pregona.