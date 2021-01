Vilfan bi ustanovil športno stranko!

SUHADOLNIK JOžE Tomo Levovnik ne podpira Vilfanove ideje.

Podpora in dvomi

Z zgodovino se ne bi obremenjevala, vse njene pridobitve bi spoštovala in je ne bi po svoje tolmačila, prirejala ali celo spreminjala.

Športniki v politiki

So pa tudi številni nekdanji športniki šli v politiko. Srebrni olimpijec iz Atlante Andraž Vehovar je bil generalni sekretar Slovenske ljudske stranke. Z njo je povezan tudi košarkarski trener Predrag Milović, ki je postal občinski svetnik v Postojni. V poslanskih klopeh je sedela nekdanja atletinja Alenka Bikar, s politiko se je ukvarjal nekdanji nogometni reprezentant Miran Pavlin, košarkar Matjaž Smodiš je bil občinski svetnik v Novem mestu. Marinko Galič se je potegoval za položaj državnega svetnika, nekdanji hokejist Miha Rebolj je bil podžupan Jesenic, Peter Vilfan je bil poslanec, za mesto v parlamentu sta kandidirala Dušan Hauptman in Saša Dončić, nekdanji nogometaš Damir Pekič se je potegoval za župansko mesto v Miklavžu na Dravskem polju.

»Ne vem, ali gresta šport in politika skupaj,« je povedal nekdanji rokometaš Roman Pungartnik.

Šport nas je v koronačasih leta 2020 držal pokonci. Dajal upanje, nizali so se uspehi, kolajne in rekordi. Jokali smo s, skakali v zrak zin. Hkrati pa gledali, kako šport hira. Mladi že tri mesece ne trenirajo, športni klubi ugašajo, sistemske rešitve ni na vidiku. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameni en odstotek letnega proračuna za šport, čez palec povedano dobra dva milijona. Ko so pred desetletjem vzeli ministrstvo, so ti skočili na noge in si priborili ministrstvo nazaj. Šport pa nič.Redki so, ki si upajo kaj povedati, predvsem pa tudi kaj predlagati. Eden teh je zagotovo, tudi politik, predvsem pa športnik, nekdanji svetovni košarkarski prvak, trener, vodja košarkarske šole. S svojim nedavnim zapisom na facebooku je dal misliti.»Na naslednjih volitvah mora športna sfera, če želi dejansko vplivati na politične odločitve (predvsem tiste, ki se tičejo športa), ubrati drugačno pot. Nastopiti mora s svojo stranko! Z zgodovino se ne bi obremenjevala, vse njene pridobitve bi spoštovala in je ne bi po svoje tolmačila, prirejala ali celo spreminjala. Ob ekološki ozaveščenosti, varovanju človekovih pravic in svoboščin, zaščiti najranljivejših skupin ter ohranjanju vseh pridobljenih pravic državljank in državljanov bi bil strankin glavni in obvezujoči cilj ustanovitev samostojnega Ministrstva za šport Republike Slovenije. To bi skrbelo za celoten slovenski šport. Za dosego tega cilja bi stranka potrebovala močno poslansko skupino (vsaj 10 poslancev), ki je nobena koalicija ne bi mogla ignorirati. Glede na potencial volivcev, ki bi jih nagovarjala, je to vsekakor izvedljivo. Morda še kaj več! Kaj pa ime? To je še najlažje, saj je možnosti ogromno. Lahko je Športna stranka Slovenije, Stranka športnikov Slovenije, Slovenska športna stranka ali Stranka ljubiteljev športa Slovenije. Seveda se lahko doda še pridevnik demokratična, ki ga ima v svojem imenu kar nekaj aktualnih strank,« je med drugim zapisal Vilfan.»Petrovo idejo podpiram. Predvsem pa je Peter z vsemi izkušnjami in znanjem pristojen, da o tem govori. Prepričan sem, da bi to podprl tudi Luka Dončić, borili bi se za šport, ne pa se ozirali na leve in desne,« je jasen, nekdanji nogometni reprezentant, ki je po koncu kariere ostal v nogometnih vodah. V Mariboru vodi nogometni športni center, ki ga je korona zaprla. »Če bo ustanovil stranko, to podpiramo. Vidimo, da je šport zadnja skrb trenutne oblasti. Pa saj je vedno tako,« opozarja Galič. Spomni, da se politika rada slika poleg junakov ob uspehih. »Potem pa hitro pozabi na obljube. Bežigrajski stadion se še danes podira, pa kdaj so nam obljubljali, da ga bodo renovirali. Pa nič od tega,« je jasen. »Moj sin trenira nogomet. Vsi ti fantje, ki so danes tako imenovani izhodni letniki, ki bi se morali izkazati v tej sezoni, so ostali prikrajšani,« še opozori Galič, ki pravi, da je po prvem lockdownu padlo zanimanje za šport pri mladih.»Ne vem, ali gresta šport in politika skupaj. Bolj se mi zdi logično, predvsem pa dobrodošlo, da bi šport končno dobil svoj urad ali pa kar ministrstvo,« je glede Vilfanove pobude previdnejši nekdanji rokometni as, danes samostojni podjetnik in komentator»Stranka ne more biti rešitev za šport. Slovenski šport je nekaj takega, kot je Planica za slovenstvo. Rešitev je morda ministrstvo za šport, ki dobi vsaj trikrat večja sredstva, kot jih ima šport trenutno, ter jih neodvisno od političnih vrtičkov razdeljuje po vnaprej znanih principih z možnostjo sprotnega reševanja novih primerov,« pa o Vilfanovi ideji meni, nekdanji športni direktor Košarkarske zveze Slovenije, danes pa solastnik podjetja Spontanzo.Tudi, dolgoletni športni delavec, je prepričan, da »šport take solo akcije ne potrebuje, morda bi bila celo škodljiva«. V razmerah, ko športa tako rekoč ni, pogreša pobude in dejavnost ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter akademske sfere. »Smola za šport v tej krizi je še večja, ker niso sposobni dajati pravih napotkov, usmeritev civilni volunterski sferi. Enkrat na 14 dni bi lahko vsak razred otrok imel športno vzgojo. Če lahko dovolimo svetovno prvenstvo v poletih v Planici, obiskovanje cerkva in tekme profesionalnega športa, zakaj ne dovolimo otrokom,« se sprašuje Levovnik.»Napočil je čas, da bi vsi ti profesionalci, ki hodijo v službo, na vseh teh regionalnih in občinskih športnih zvezah ter na fakulteti za šport naredili nekaj za ta šport. Kot bi jekel nekdanji smučarski skakalec, da storijo nekaj za nacion, za narod.«