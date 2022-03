Viktor že 166-krat daroval kri (FOTO)

Območno združenje RKS Kranj je letos organiziralo že pet krvodajalskih akcij – dve v Kranju ter po eno v Preddvoru, Šenčurju in Cerkljah, skupno se jih je udeležilo 875 prostovoljcev. Letos bo združenje organiziralo dvanajst akcij.

Vsako leto jih je več. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Peto terensko so v organizaciji RKS OZ Kranj in Komisije za krvodajalstvo ter prostovoljk in prostovoljcev KORK Cerklje v četrtek, 3. marca, organizirali v prostorih Športne dvorane v Cerkljah na Gorenjskem, prišlo pa je kar 142 krvodajalcev, kar je 23 več kot lani in je to odličen dosežek. Letos bodo v občini Cerklje organizirali še eno, naslednja bo 29. septembra na isti lokaciji.

875 prostovoljcev se je že odzvalo letos.

Vsem udeležencem kot tudi krajevni organizaciji se je za uspešno izvedeno akcijo zahvalil sekretar OZRK Kranj Marjan Potrata. Največkrat je kri v cerkljanski organizaciji Rdečega križa daroval Viktor Erzar, in sicer že 166-krat. Od znanih oseb pa jo je v četrtek daroval tudi velesovski župnik Slavko Kalan. Naslednja terenska krvodajalska akcija na območju RKS OZ Kranj bo v petek, 20. maja, v prostorih Gasilsko-reševalne službe v Kranju.