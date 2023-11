Po skoraj desetletje dolgem propadanju nekdaj paradnih hotelov bohinjskega turizma se je pred nekaj leti to vendarle ustavilo in v Bohinju je turizem spet začel cveteti. Alpska dolina pod Triglavom je zdaj ena najbolj elitnih lokacij v državi, hoteli se obnavljajo, gradijo nove nepremičnine za oddajanje turistom. Prihajajo gostje z najdebelejšimi denarnicami. Med investitorji v turistične zmogljivosti je čedalje več ruskih državljanov. Kljub sankcijam, ki jih je EU sprejela po napadu na Ukrajino, lahko ruski državljani v Sloveniji ustanovijo podjetje in tako postanejo tudi lastniki. Nepremičn...