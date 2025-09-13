To je razlog, zakaj bo od ponedeljka naprej grmelo na osrednjem vojaškem vadišču v Postojni

Od ponedeljka, 15., do petka, 26. septembra, bo na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki ga bodo v sklopu lastnega usposabljanja podpirale posadke letal Slovenske vojske ter partnerskih in zavezniških držav, so sporočili iz ministrstva za obrambo.

Časovni intervali Pilatus PC-9, Cougar AS AL 532 in F-16 – ponedeljek, 15. september, med 10. in 17. uro, – torek, 16. september, med 10. in 17. uro, – sreda, 17. september, med 10. in 17. uro, – četrtek, 18. september, med 15. in 22. uro, – petek, 19. september, med 10. in 13. uro, Pilatus PC-7 in PC-9 ter F-16 – ponedeljek, 22. september, med 9. in 17. uro, – torek, 23. september, med 9. in 17. uro, – sreda, 24. september, med 9. in 17. uro, – četrtek, 25. september, med 9. in 12. ter 15. in 21. uro, – petek, 26. september, med 9. in 13. uro Minometi – ponedeljek, 22. september, med 8. in 15. uro, – torek, 23. september, med 8. in 15. uro, – sreda, 24. september, med 8. in 15. uro, – četrtek, 25. september, med 8. in 12. uro.

Na osrednjem vadišču bodo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja podpirali in izvajali lastno usposabljanje pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe z letali Pilatus PC-9 M Hudournik in helikopterjem Cougar AS AL 532, artilerijska enota Slovenske vojske z minometi ter zavezniška in partnerska letala F-16 in Pilatus PC-7.

Tovrstno usposabljanje je nujno za varnost in pripravljenost naših vojakov in pilotov, ki svoje znanje razvijajo skupaj z zavezniki. Vsak prelet in vsaka vaja prispevata k temu, da Slovenska vojska ostaja usposobljena ter pripravljena za zagotavljanje varnosti in suverenosti naše domovine.

Posadke letal in helikopterjev bodo v sklopu lastnega usposabljanja izvajale urjenje pilotov in tehničnega osebja pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnega poleta in izmika z območja delovanja ter poenotenju postopkov izvajanja letalskih operacij. Artilerijska enota bo izvajala kontrolno tehnično streljanje in podpirala usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev.