USPOSABLJANJE

To je razlog, zakaj bo od ponedeljka naprej grmelo na osrednjem vojaškem vadišču v Postojni

Potekalo bo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo
Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo

13.09.2025 ob 10:45
Od ponedeljka, 15., do petka, 26. septembra, bo na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki ga bodo v sklopu lastnega usposabljanja podpirale posadke letal Slovenske vojske ter partnerskih in zavezniških držav, so sporočili iz ministrstva za obrambo. 

Časovni intervali 

Pilatus PC-9, Cougar AS AL 532 in F-16

– ponedeljek, 15. september, med 10. in 17. uro,

– torek, 16. september, med 10. in 17. uro,

– sreda, 17. september, med 10. in 17. uro,

– četrtek, 18. september, med 15. in 22. uro,

– petek, 19. september, med 10. in 13. uro,

 

Pilatus PC-7 in PC-9 ter F-16

– ponedeljek, 22. september, med 9. in 17. uro,

– torek, 23. september, med 9. in 17. uro,

– sreda, 24. september, med 9. in 17. uro,

– četrtek, 25. september, med 9. in 12. ter 15. in 21. uro,

– petek, 26. september, med 9. in 13. uro

 

Minometi

– ponedeljek, 22. september, med 8. in 15. uro,

– torek, 23. september, med 8. in 15. uro,

– sreda, 24. september, med 8. in 15. uro,

– četrtek, 25. september, med 8. in 12. uro.

Na osrednjem vadišču bodo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja podpirali in izvajali lastno usposabljanje pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe z letali Pilatus PC-9 M Hudournik in helikopterjem Cougar AS AL 532, artilerijska enota Slovenske vojske z minometi ter zavezniška in partnerska letala F-16 in Pilatus PC-7.

Tovrstno usposabljanje je nujno za varnost in pripravljenost naših vojakov in pilotov, ki svoje znanje razvijajo skupaj z zavezniki. Vsak prelet in vsaka vaja prispevata k temu, da Slovenska vojska ostaja usposobljena ter pripravljena za zagotavljanje varnosti in suverenosti naše domovine. 

image_alt
Vlada razkrila novo varnostno infrastrukturo, minister Sajovic: »Svet je v viharju, Slovenija mora biti odporna«

Posadke letal in helikopterjev bodo v sklopu lastnega usposabljanja izvajale urjenje pilotov in tehničnega osebja pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnega poleta in izmika z območja delovanja ter poenotenju postopkov izvajanja letalskih operacij. Artilerijska enota bo izvajala kontrolno tehnično streljanje in podpirala usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev.

 

Več iz te teme:

Slovenska vojska usposabljanje vojaške vaje Postojna

