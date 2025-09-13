To je razlog, zakaj bo od ponedeljka naprej grmelo na osrednjem vojaškem vadišču v Postojni
Od ponedeljka, 15., do petka, 26. septembra, bo na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki ga bodo v sklopu lastnega usposabljanja podpirale posadke letal Slovenske vojske ter partnerskih in zavezniških držav, so sporočili iz ministrstva za obrambo.
Časovni intervali
Pilatus PC-9, Cougar AS AL 532 in F-16
– ponedeljek, 15. september, med 10. in 17. uro,
– torek, 16. september, med 10. in 17. uro,
– sreda, 17. september, med 10. in 17. uro,
– četrtek, 18. september, med 15. in 22. uro,
– petek, 19. september, med 10. in 13. uro,
Pilatus PC-7 in PC-9 ter F-16
– ponedeljek, 22. september, med 9. in 17. uro,
– torek, 23. september, med 9. in 17. uro,
– sreda, 24. september, med 9. in 17. uro,
– četrtek, 25. september, med 9. in 12. ter 15. in 21. uro,
– petek, 26. september, med 9. in 13. uro
Minometi
– ponedeljek, 22. september, med 8. in 15. uro,
– torek, 23. september, med 8. in 15. uro,
– sreda, 24. september, med 8. in 15. uro,
– četrtek, 25. september, med 8. in 12. uro.
Na osrednjem vadišču bodo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja podpirali in izvajali lastno usposabljanje pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe z letali Pilatus PC-9 M Hudournik in helikopterjem Cougar AS AL 532, artilerijska enota Slovenske vojske z minometi ter zavezniška in partnerska letala F-16 in Pilatus PC-7.
Tovrstno usposabljanje je nujno za varnost in pripravljenost naših vojakov in pilotov, ki svoje znanje razvijajo skupaj z zavezniki. Vsak prelet in vsaka vaja prispevata k temu, da Slovenska vojska ostaja usposobljena ter pripravljena za zagotavljanje varnosti in suverenosti naše domovine.
Posadke letal in helikopterjev bodo v sklopu lastnega usposabljanja izvajale urjenje pilotov in tehničnega osebja pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnega poleta in izmika z območja delovanja ter poenotenju postopkov izvajanja letalskih operacij. Artilerijska enota bo izvajala kontrolno tehnično streljanje in podpirala usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.