Vijugali so med fižolovkami

V sodelovanju s klubi in skupinami športnih društev Veseli Savinjčani iz Mozirja, Rovtarji iz Škofje Loke ter ekipo prirediteljev Starodobni smučarji iz Gaberk, Podmeninskimi gadi iz Gornjega Grada, sekcijo Športnega društva Slovenskogoriški smučarji Juršinci ter nekaterimi posamezniki so priredili dvojno tekmovanje v dveh serijah, vožnjo v razvlečenem slalomu ter skoke na ultra kratki skakalnici, kjer so merili tudi višino skokov.

Kljub mrazu in neugodnim razmeram za smučanje je bilo na prvem letošnjem srečanju na Cerknem uspešno in veselo.

S temi dogodki poskušajo povezovati mlajše in starejše rodove, ohranjajo pa tudi starodobno opremo, zelo stare modele smuči in palic, vezi, sani, ter obnavljajo staromodna smučarska oblačila. Vse pogosteje opremo izdelujejo po krojih še iz časa po drugi svetovni vojni. Predlani in lani so domala vsa tovrstna srečanja odpadla, tokrat pa je ravno ob koncu še nekaj možnosti ob dobri snežni podlagi na višje ležečih smučiščih.

Zmagali so vsi

Najprej je bilo 27. februarja organizirano smučanje po starem na Cerknem, kjer so v konkurenci 41 tekmovalcev ekipno zmago odnesli Veseli Savinjčani iz Mozirja, med veterani pa sta si prismučala zmago Mojca Križ in Danijel Stropnik. Po olimpijskem vzdušju in spodbudah naših vrlih zimskih športnikov je bil odziv na vabilo na Kope še večji. Šestintrideset udeležencev tekmovanja v vožnji med vratci iz fižolovk ter na 3- do 8-metrski skakalnici se je pomerilo v prijetnem vzdušju.

V mešani konkurenci od 8 do 80 let so rezultate sešteli tako, da so tako rekoč zmagali vsi. No, so pa za vsako gostujočo ekipo izračunali njihove uvrstitve. V selekciji iz Mozirja so zmagali Danijel Stropnik in odlična Mojca Križ ter Brane Lozinšek. Med Podmeninskimi gadi so si prva tri mesta razdelili​ Peter Zavolovšek, Frenk Rezoničnik in Rafko Krznar. Odlične rezultate so dosegli tudi predstavniki Kulturnice Gaberke. Prvi trije korenjaki so bili Andrej Jevšenak, Franc Slemenšek, Marko Jevšenak. Mesta so si delili tudi Rovtarji iz Škofje Loke, ki so za rahlo premagali dva sotekmovalca izmed Slovenskogoriških smučarjev Juršinci, med katerima je menda ugnal drugega Anton Lajh, zagrizeni smučar tamkajšnjih ravnic in gričev.

Mojca Križ da veliko nase in na starodavno smučarsko modo. FOTO: Jože Miklavc

Med mladinci je v seštevku skokov in vožnje med vratci zmagal 9-letni Vid Rezoničnik. V kategoriji skokov čez zeleno črto so se zvrstili na prva mesta Janez Lah iz Mozirja, Marko Jevšenak iz Kulturnice Gaberke ter Stanka Fabjan iz Rovt okrog Škofje Loke. Vsi so dosegli po 13 m v seštevku skokov! Neodložljivo pa bo to nedeljo na smučišču legendarne smučarke Tine Mazej v Črni še tretja tekma starodobnikov za Matjažev pokal, katerega pokroviteljica bo tamkajšnja županja Romana Lesjak.